ua en ru
Пт, 21 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

Как будут выключать свет в Киеве 22 ноября: появились графики

Украина, Пятница 21 ноября 2025 20:50
UA EN RU
Как будут выключать свет в Киеве 22 ноября: появились графики Иллюстративное фото: в Киеве 22 ноября будут отключать свет (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Графики отключений электроэнергии будут действовать в Киеве и в субботу, 22 ноября. Максимальная продолжительность одного отключения будет достигать 7,5 часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

Согласно обнародованным графикам, свет в Киеве завтра будут выключать следующим образом:

1.1 очередь - света не будет с 04:00 до 08:00 и с 14:30 до 20:30;

1.2 очередь - света не будет с 04:00 до 08:00 и с 14:30 до 20:30;

2.1 очередь - света не будет с 04:00 до 08:00 и с 14:30 до 20:30;

2.2 очередь - света не будет с 04:00 до 08:00 и с 14:30 до 20:30;

3.1 очередь - света не будет с 00:00 до 01:00, с 07:30 до 15:00 и с 18:00 до 22:00;

3.2 очередь - света не будет с 00:00 до 01:00, с 07:30 до 15:00 и с 18:00 до 22:00;

4.1 очередь - света не будет с 00:00 до 01:00, с 07:30 до 11:30 и с 18:00 до 22:00;

4.2 очередь - света не будет с 00:00 до 01:00, с 07:30 до 11:30 и с 18:00 до 22:00;

5.1 очередь - света не будет с 00:30 до 04:30, с 11:00 до 15:00 и с 21:30 до 24:00;

5.2 очередь - света не будет с 00:30 до 04:30, с 11:00 до 15:00 и с 21:30 до 24:00;

6.1 очередь - света не будет с 00:30 до 04:30, с 13:00 до 18:30 и с 21:30 до 24:00;

6.2 очередь - света не будет с 00:30 до 04:30, с 13:00 до 18:30 и с 21:30 до 24:00.

Фото: графики отключений света для Киева на 22 ноября (t.me/dtek_ua)

Напомним, в Украине в субботу, 22 ноября, продолжат действовать графики отключения электроэнергии для бытовых потребителей. Выключать свет будут в объеме от 1 до 3,5 очередей одновременно в течение суток во всех областях.

Отметим, украинский премьер Юлия Свириденко сообщила, что уже в ближайшие дни в Украине могут сократиться графики отключений. По ее словам, соответствующие решения приняли на заседании правительства.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭК Киев Графики отключения света Отключения света
Новости
Трамп подтвердил дедлайн по мирному плану для Украины
Трамп подтвердил дедлайн по мирному плану для Украины
Аналитика
"Семь километров пешком под дронами и артой". Как проходит поиск тел погибших на фронте
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Семь километров пешком под дронами и артой". Как проходит поиск тел погибших на фронте