UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Авто Tech

Як вимикатимуть світло у Києві 19 листопада: ДТЕК оприлюднив графіки

Ілюстративне фото: у Києві 19 листопада відключатимуть світло (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

У середу, 19 листопада, у Києві діятимуть графіки відключень електроенергії. Електропостачання обмежуватимуть на період до 4 годин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

Згідно з оприлюдненими графіками, завтра світло у столиці вимикатимуть таким чином:

  • 1.1 черга - світла не буде з 13:00 до 17:00 та з 23:30 до 24:30;
  • 1.2 черга - світла не буде з 13:00 до 17:00 та з 23:30 до 24:30;
  • 2.1 черга - світла не буде з 02:30 до 06:30, з 13:00 до 17:00 та з 23:30 до 24:00;
  • 2.2 черга - світла не буде з 02:30 до 06:30 та з 13:00 до 17:00;
  • 3.1 черга - світла не буде з 07:00 до 10:00 та з 16:30 до 20:30;
  • 3.2 черга - світла не буде з 07:00 до 10:00 та з 16:30 до 20:30;
  • 4.1 черга - світла не буде з 06:00 до 10:00 та з 16:30 до 20:30;
  • 4.2 черга - світла не буде з 06:00 до 10:00 та з 16:30 до 20:30;
  • 5.1 черга - світла не буде з 00:00 до 03:00, з 09:30 до 13:30 та з 20:00 до 21:30;
  • 5.2 черга - світла не буде з 00:00 до 00:30, з 09:30 до 13:30 та з 20:00 до 24:00;
  • 6.1 черга - світла не буде з 00:00 до 00:30, з 09:30 до 13:30 та з 20:00 до 24:00;
  • 6.2 черга - світла не буде з 09:30 до 13:30 та з 20:00 до 24:00.
 

Фото: графіки відключень світла для Києва на 19 листопада (t.me/dtek_ua)

Відключення світла 19 листопада

Нагадаємо, раніше в "Укренерго" попереджали, що у середу, 19 листопада, у більшості областей України для побутових споживачів діятимуть графіки відключень світла обсягом від 1 до 4 черг.

Крім того, 19 листопада енергетики введуть графіки обмеження потужності для промисловості.

Зазначимо, в ніч на сьогодні, 18 листопада, окупанти атакували енергетичні об’єкти у Дніпропетровській, Сумській, Херсонській та Донецькій областях. Внаслідок ворожих атак сталися знеструмлення споживачів у Дніпропетровській та Сумській областях.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївГрафіки відключення світлаВідключеня світла