RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

Как будут выключать свет в Киеве 19 ноября: ДТЭК обнародовал графики

Иллюстративное фото: в Киеве 19 ноября будут отключать свет (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

В среду, 19 ноября, в Киеве будут действовать графики отключений электроэнергии. Электроснабжение будут ограничивать на период до 4 часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

Согласно обнародованным графикам, завтра свет в столице будут выключать следующим образом:

  • 1.1 очередь - света не будет с 13:00 до 17:00 и с 23:30 до 24:30;
  • 1.2 очередь - света не будет с 13:00 до 17:00 и с 23:30 до 24:30;
  • 2.1 очередь - света не будет с 02:30 до 06:30, с 13:00 до 17:00 и с 23:30 до 24:00;
  • 2.2 очередь - света не будет с 02:30 до 06:30 и с 13:00 до 17:00;
  • 3.1 очередь - света не будет с 07:00 до 10:00 и с 16:30 до 20:30;
  • 3.2 очередь - света не будет с 07:00 до 10:00 и с 16:30 до 20:30;
  • 4.1 очередь - света не будет с 06:00 до 10:00 и с 16:30 до 20:30;
  • 4.2 очередь - света не будет с 06:00 до 10:00 и с 16:30 до 20:30;
  • 5.1 очередь - света не будет с 00:00 до 03:00, с 09:30 до 13:30 и с 20:00 до 21:30;
  • 5.2 очередь - света не будет с 00:00 до 00:30, с 09:30 до 13:30 и с 20:00 до 24:00;
  • 6.1 очередь - света не будет с 00:00 до 00:30, с 09:30 до 13:30 и с 20:00 до 24:00;
  • 6.2 очередь - света не будет с 09:30 до 13:30 и с 20:00 до 24:00.
 

Фото: графики отключений света для Киева на 19 ноября (t.me/dtek_ua)

 

Отключения света 19 ноября

Напомним, ранее в "Укрэнерго" предупреждали, что в среду, 19 ноября, в большинстве областей Украины для бытовых потребителей будут действовать графики отключений света объемом от 1 до 4 очередей.

Кроме того, 19 ноября энергетики введут графики ограничения мощности для промышленности.

Отметим, в ночь на сегодня, 18 ноября, оккупанты атаковали энергетические объекты в Днепропетровской, Сумской, Херсонской и Донецкой областях. Вследствие вражеских атак произошли обесточивания потребителей в Днепропетровской и Сумской областях.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевГрафики отключения светаОтключения света