Как будут выключать свет в Киеве 19 ноября: ДТЭК обнародовал графики

Отключения света 19 ноября

Напомним, ранее в "Укрэнерго" предупреждали, что в среду, 19 ноября, в большинстве областей Украины для бытовых потребителей будут действовать графики отключений света объемом от 1 до 4 очередей.

Кроме того, 19 ноября энергетики введут графики ограничения мощности для промышленности.

Отметим, в ночь на сегодня, 18 ноября, оккупанты атаковали энергетические объекты в Днепропетровской, Сумской, Херсонской и Донецкой областях. Вследствие вражеских атак произошли обесточивания потребителей в Днепропетровской и Сумской областях.