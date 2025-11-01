UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Як вимикатимуть світло 2 листопада: в "Укренерго" опублікували графіки

Ілюстративне фото: обсяги відключень обіцяють відносно невеликі (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Графіки відключень світла в Україні 2 листопада застосовуватимуть в окремих регіонах та в окремі проміжки часу - з 08:00 до 11:00 та з 15:00 до 22:00.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" в Telegram.

У повідомленні "Укренерго" зазначається, що 2 листопада відключення діятимуть лише в окремих регіонах України. Обсяги також будуть відносно невеликими - від 0,5 до 1,5 черги.

При цьому застосовуватися відключення будуть з 08:00 до 11:00 (ранковий пік навантаження) та з 15:00 до 22:00, коли зростає вечірнє навантаження на енергомережу. Також в ті ж самі часові проміжки діятимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

"Увага! Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком - будь ласка, споживайте її ощадливо!", - зазначили в "Укренерго".

Відключення світла в Україні: що відомо

Російські окупанти продовжують тактику тероризму проти української енергетичної інфраструктури. З 1 по 31 жовтня ворог тричі влаштував масовані ракетні удари по енергетиці. Загалом окупанти випустили 270 ракет.

Зокрема масований удар стався 30 жовтня, під ударом були енергетичні об'єкти в Ладижині, Добротворі та Бурштині. Всі деталі про наслідки атаки - в матеріалі РБК-Україна.

Через атаки російських окупантів в Україні діють графіки відключення світла для споживачів та графіки обмеження потужності для промисловості.

Графіки відключення світлаВідключеня світлаУкренерго