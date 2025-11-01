Як вимикатимуть світло 2 листопада: в "Укренерго" опублікували графіки

У повідомленні "Укренерго" зазначається, що 2 листопада відключення діятимуть лише в окремих регіонах України. Обсяги також будуть відносно невеликими - від 0,5 до 1,5 черги.

При цьому застосовуватися відключення будуть з 08:00 до 11:00 (ранковий пік навантаження) та з 15:00 до 22:00, коли зростає вечірнє навантаження на енергомережу. Також в ті ж самі часові проміжки діятимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

"Увага! Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком - будь ласка, споживайте її ощадливо!", - зазначили в "Укренерго".