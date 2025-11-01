Как будут отключать свет 2 ноября: в "Укрэнерго" опубликовали графики

В сообщении "Укрэнерго" отмечается, что 2 ноября отключения будут действовать только в отдельных регионах Украины. Объемы также будут относительно небольшими - от 0,5 до 1,5 очереди.

При этом применяться отключения будут с 08:00 до 11:00 (утренний пик нагрузки) и с 15:00 до 22:00, когда растет вечерняя нагрузка на энергосеть. Также в те же временные промежутки будут действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

"Внимание! Время и объем применения ограничений могут измениться. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику - пожалуйста, потребляйте ее экономно!", - отметили в "Укрэнерго".