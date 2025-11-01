RU

Общество Образование Деньги Изменения

Как будут отключать свет 2 ноября: в "Укрэнерго" опубликовали графики

Иллюстративное фото: объемы отключений обещают относительно небольшие (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Графики отключений света в Украине 2 ноября будут применять в отдельных регионах и в отдельные промежутки времени - с 08:00 до 11:00 и с 15:00 до 22:00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго" в Telegram.

В сообщении "Укрэнерго" отмечается, что 2 ноября отключения будут действовать только в отдельных регионах Украины. Объемы также будут относительно небольшими - от 0,5 до 1,5 очереди.

При этом применяться отключения будут с 08:00 до 11:00 (утренний пик нагрузки) и с 15:00 до 22:00, когда растет вечерняя нагрузка на энергосеть. Также в те же временные промежутки будут действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

"Внимание! Время и объем применения ограничений могут измениться. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику - пожалуйста, потребляйте ее экономно!", - отметили в "Укрэнерго".

 

Отключение света в Украине: что известно

Российские оккупанты продолжают тактику терроризма против украинской энергетической инфраструктуры. С 1 по 31 октября враг трижды устроил массированные ракетные удары по энергетике. В общем оккупанты выпустили 270 ракет.

В частности массированный удар произошел 30 октября, под ударом были энергетические объекты в Ладыжине, Добротворе и Бурштыне. Все детали о последствиях атаки - в материале РБК-Украина.

Из-за атак российских оккупантов в Украине действуют графики отключения света для потребителей и графики ограничения мощности для промышленности.

