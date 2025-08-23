Як виглядають наймодніші штани цього літа: тренд, натхненний 70-ми

Чому різноколірні смугасті штани - тренд літа 2025

Цього літа мода виходить за звичні рамки - і головним підтвердженням тому стали різнокольорові смугасті штани. Яскраві, грайливі й оптимістичні - вони миттєво перетворюють навіть найпростішу футболку на стильний аутфіт.

Естетика "радісного гардероба"

Після кількох сезонів стриманості та базових відтінків у 2025 році мода повертає радість у повсякденність. Смуги всіх кольорів веселки - це спосіб заявити про себе, створити настрій і додати енергії в образ без зайвих слів.

Стильні та яскраві штани (фото: instagram.com/laurenelson)

Натхнення з 70-х і 90-х

Різноколірні смуги - це відлуння відразу двох модних епох: диско-70-х і рейвової естетики 90-х. Дизайнери поєднують вінтажні силуети з яскравими палітрами, створюючи речі, які мають ностальгічний, але сучасний вигляд.

Універсальність у стилізації

Смугасті штани легко вписуються в літній гардероб:

комбінуються з білими, чорними або кольоровими топами;

підходять до сорочок, кроп-топів і навіть блейзерів;

мають однаково гарний вигляд з кедами, сандалями або підборами.

Який вигляд мають наймодніші штани (фото: instagram.com/laurenelson)

Силуети, які підходять різним типам фігури

Багато моделей таких штанів мають вільний крій - палаццо, широкі або карго. Вони не тільки трендові, а й комфортні, пасують різним типам фігури та не сковують рухи в спекотні дні.

Instagram-естетика

Яскраві смугасті штани - це готовий образ для соцмереж. Вони мають привабливий вигляд на фото, миттєво виділяються в стрічці й створюють "хочу такий самий" ефект, який модні інфлюенсери активно використовують.

Яскраві штани в смужку (фото: instagram.com/saraloura)

З чим носити смугасті штани наприкінці літа і восени

Базові футболки та лонгсліви

Щоб збалансувати яскравість штанів, вибирайте однотонний верх: білий, чорний, бежевий, графітовий або в тон одній зі смуг. Легка футболка або довгий лонгслів зроблять образ лаконічним і сучасним.

Об'ємні сорочки або джинсові куртки

Для прохолодних ранків або вечорів доповніть образ оверсайз-сорочкою (білого, синього або пісочного кольору) або денім-курткою.

З чим поєднувати штани в смужку (фото: instagram.com/saraloura)

Трикотажні жилети або легкі светри

На рубежі сезонів легкий в'язаний жилет або тонкий светр - ідеальні партнери для смугастих штанів. Особливо ефектний вигляд має поєднання яскравого низу з приглушеним, "осіннім" верхом - сірим, кавовим, оливковим.

Кросівки, лофери або сабо

До кінця літа пасують сандалі або сабо, а на початку осені - лофери, білі кеди або грубі кросівки. Якщо хочеться додати образу трендовості - зверніть увагу на мюлі або балетки з квадратним носком.

Об'ємні сумки та кольорові аксесуари

Яскраві смугасті штани вже самі по собі акцент, тому інші деталі можуть бути нейтральними або навпаки, пограти на контрасті. Додайте кольорові сережки, окуляри або сумку в тон однієї зі смуг - це з'єднає образ в одне ціле.

З чим носити смугасті штани (фото: instagram.com/laurenelson)