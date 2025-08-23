Как выглядят самые модные брюки этого лета: тренд, вдохновленный 70-ми

Полосатые разноцветные брюки в 2025 году стали символом легкости, игры с модой и желания видеть больше красок в повседневной жизни. Если ищете яркий летний акцент - это must-have сезона.
О том, почему следует взять себе на заметку этот модный тренд и с чем сочетать такие брюки - читайте в материале fashion-редактора РБК-Украина Екатерины Собковой.
Этим летом мода выходит за привычные рамки - и главным подтверждением тому стали разноцветные полосатые брюки. Яркие, игривые и оптимистичные - они мгновенно превращают даже самую простую футболку в стильный аутфит.
Эстетика "радостного гардероба"
После нескольких сезонов сдержанности и базовых оттенков в 2025 году мода возвращает радость в повседневность. Полосы всех цветов радуги - это способ заявить о себе, создать настроение и добавить энергии в образ без лишних слов.
Вдохновение из 70-х и 90-х
Разноцветные полосы - это эхо сразу двух модных эпох: диско-70-х и рейвовой эстетики 90-х. Дизайнеры сочетают винтажные силуэты с яркими палитрами, создавая вещи, которые выглядят ностальгически, но современно.
Универсальность в стилизации
Полосатые штаны легко вписываются в летний гардероб:
Силуэты, которые подходят разным типам фигур
Многие модели таких штанов имеют свободный крой - палаццо, широкие или карго. Они не только трендовые, но и комфортные, подходят разным типам фигуры и не сковывают движения в жаркие дни.
Instagram-эстетика
Яркие полосатые штаны - это готовый образ для соцсетей. Они выглядят привлекательно на фото, мгновенно выделяются в ленте и создают "хочу такой же" эффект, который модные инфлюэнсеры активно используют.
Базовые футболки и лонгсливы
Чтобы сбалансировать яркость брюк, выбирайте однотонный верх: белый, черный, бежевый, графитовый или в тон одной из полос. Легкая футболка или длинный лонгслив сделают образ лаконичным и современным.
Объемные рубашки или джинсовые куртки
Для прохладных утр или вечеров дополните образ оверсайз-рубашкой (в белом, синем или песочном цвете) или деним-курткой.
Трикотажные жилеты или легкие свитера
На рубеже сезонов легкий вязаный жилет или тонкий свитер - идеальные партнеры для полосатых брюк. Особенно эффектно смотрится сочетание яркого низа с приглушенным, "осенним" верхом - серым, кофейным, оливковым.
Кроссовки, лоферы или сабо
К концу лета подходят сандалии или сабо, а в начале осени - лоферы, белые кеды или грубые кроссовки. Если хочется добавить образу трендовости - обратите внимание на мюли или балетки с квадратным носком.
Объемные сумки и цветные аксессуары
Яркие полосатые штаны уже сами по себе акцент, поэтому другие детали могут быть нейтральными или наоборот, поиграть на контрасте. Добавьте цветные серьги, очки или сумку в тон одной из полос - это соединит образ в одно целое.
Вас также может заинтересовать