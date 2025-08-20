Повернення 90-х: дружина Павліка показала трендовий "лук" із сукнею

ua en ru
Середа 20 серпня 2025 14:35
Автор: Катерина Собкова

Катерина Репяхова, дружина співака Віктора Павліка, з'явилася в ефектному образі, в якому поєднуються мінімалізм і відсилання до 90-х. Блогерка вибрала білу сукню-халтер - одну з головних моделей сезону, яка знову підкорює подіуми та streetstyle-хроніки.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на її Instagram.

Який "лук" вибрала дружина Павліка

Блогерка і концертний директор показала мінімалістичний, але водночас стильний образ.

Вона одягнена в довгу білу сукню з атласу або шовку.

Сукня має високий комір-стійку та відкриті плечі - таку модель ще називають сукня-халтер.

Акцентна деталь - відкрита спина. Глибокий виріз на спині надає образу витонченості та чуттєвості.

Доповнити лук Репяхова вирішила відкритими босоніжками-мюлі срібного кольору, а також ледь помітним макіяжем і розпущеним хвилястим волоссям.

Стиль

Це повсякденний елегантний стиль або smart casual. Він поєднує комфорт і вишуканість. Образ підходить для побачення, зустрічі з друзями або іншого неформального заходу.

Чому сукня-халтер - тренд сезону

Сукня-халтер (halter dress) - це модель з відкритими плечима, яка зав'язується або фіксується навколо шиї. Такий крій відкриває ключиці, плечі та спину, роблячи образ максимально витонченим, але водночас доволі сміливим.

Цей фасон став справжнім модним хітом у 90-х і 2000-х, а тепер знову на піку популярності, особливо серед інфлюенсерів.

Чим особлива сукня-халтер:

  • відкрита зона плечей і спини візуально подовжує шию і підкреслює поставу
  • має жіночний, але не вульгарний вигляд
  • підходить для вечірніх виходів, коктейльних вечірок і навіть для літніх образів на щодень
  • може бути як мінімалістичною (з однотонної тканини), так і ефектною з блиском, драпіруванням, розрізами або декоративними деталями
  • гарно виглядає на різних типах фігур, особливо на тих, хто хоче акцентувати верхню частину тіла.

Як носити сукню-халтер у 2025 році

У стилі "old money" - вибирайте лаконічну модель нейтрального кольору (беж, білий, чорний), поєднуйте з туфлями-човниками або мінімалістичними босоніжками.

Увечері доповніть великою прикрасою на вуха або масивним браслетом, але без намиста, щоб не перекривати лінію шиї.

На літо - легкі тканини, лляні або бавовняні варіанти в поєднанні з плетеною сумкою і сандалями.

Для вечірки - сатин або блискуча тканина + металеві аксесуари.

Кому пасує

Сукня-халтер особливо виграшно виглядає на тих, у кого:

  • відкриті плечі - сильна сторона (фігура "пісочний годинник", "груша", "перевернутий трикутник")
  • красива шия або витончені ключиці
  • немає потреби в підтримці бюстгальтером (хоча існують і халтери з вбудованими чашками або підкладкою).

