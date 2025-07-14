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Как выглядят самые модные шорты на лето 2025: тренд, который легко повторить

Понедельник 14 июля 2025 14:27
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Как выглядят самые модные шорты на лето 2025: тренд, который легко повторить Модные шорты на лето 2025 (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

Лето 2025 диктует новый модный тренд - в этом году на первый план вышли пижамные шорты с кружевом снизу. Они сочетают в себе легкость, женственность и непринужденный шик, которые так ценят модницы.

РБК-Украина со ссылкой на пост в Instagram фешн-блогерши под ником julia_stylelover рассказывает, с чем носить такие шорты.

Пижамные шорты в моде

Если вы стараетесь следить за всеми тенденциями, летом 2025 в вашем гардеробе должны быть пижамные шорты с кружевом снизу.

"Если вы не хотите покупать эти шорты, искать их, шить, просто берете их из своего ночного комплекта, в котором вы спите. Вот такие шелковые, обязательно с кружевом", - подчеркнула блогерша.

Как выглядят самые модные шорты на лето 2025: тренд, который легко повторить

Какие шорты в моде летом 2025 (фото: pinterest.com)

Как выглядят трендовые шорты на лето 2025

Ткань

Натуральная, дышащая - сатин, вискоза, тонкий хлопковый муслин или шелк. Это то, что делает их идеальными для жарких дней.

Крой

Свободный, немного расклешенный, как у классических пижам или шорт для сна.

Кружево

Это главный акцент! Обычно оно украшает нижний край шорт, придавая образу деликатности и романтического настроения.

Цвет

В моде как классические бежевые и белые оттенки, так и пастель (лаванда, мята, персик), а также стильный черный для вечерних луков.

Как выглядят самые модные шорты на лето 2025: тренд, который легко повторить

Пижамные шорты - тренд 2025 (фото: pinterest.com)

С чем носить такие шорты

Фешн-блогерша подчеркнула, что если это образ на каждый день, их можно сочетать с футболкой - однотонной или с какой-нибудь надписью. Или же - с майкой. Также дополнить образ можно вьетнамками или сандалиями.

Чтобы создать вечерний образ, надеваем такие шорты с майкой, обувью на высоких каблуках, а также с жакетом. Дополняем лук серьгами и макияжем.

Как выглядят самые модные шорты на лето 2025: тренд, который легко повторить

Трендовые шорты 2025 (фото: pinterest.com)

Несмотря на пижамную эстетику, эти шорты уже вышли далеко за пределы домашнего гардероба.

В 2025 году их можно комбинировать с:

  • оверсайз-рубашками, заправленными спереди
  • кроп-топами или майками на тонких бретелях
  • льняными пиджаками или рубашками в тон
  • балетками, минималистическими сандалиями и вьетнамками.

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