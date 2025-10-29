ua en ru
Шкіряний блейзер і джинси карго: Сумська підкорила стильним осіннім образом

Середа 29 жовтня 2025 07:15
Шкіряний блейзер і джинси карго: Сумська підкорила стильним осіннім образом Ольга Сумська (фото: instagram.com/olgasumska)
Автор: Катерина Собкова

Відома акторка Ольга Сумська з'явилася на прем'єрі фільму "Батьківські збори" в стильному осінньому образі. Вона поєднала шкіряний блейзер і трендові джинси карго, створивши сучасний мікс класики та street style.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на її пост в Instagram.

Який "лук" вибрала Сумська

Основою образу стали два ключові елементи сезону - джинси карго і шкіряний блейзер у стилі oversize. Саме ці речі зараз посідають топові позиції у світових street style добірках і колекціях дизайнерів.

Такий дует має одночасно спокійний і ефектний вигляд, демонструючи, як класика може співіснувати з вуличним стилем.

Джинси карго - головний тренд сезону

Сумська обрала вільні джинси фасону wide-leg з накладними кишенями - це знаковий елемент стилю 90-х, який знову набирає популярності.

Об'ємні кишені надають образу динамічності та легкого бунтарства, тоді як темний, майже графітовий відтінок деніму робить лук стриманим і благородним.

Такі джинси - універсальна база: вони чудово поєднуються як з підборами, так і з масивним взуттям, створюючи відчуття effortless chic.

Шкіряний блейзер і джинси карго: Сумська підкорила стильним осіннім образомОльга Сумська (фото: instagram.com/olgasumska)

Шкіряний блейзер - елегантність з характером

Другим центральним акцентом став шкіряний oversize-блейзер, який цього сезону залишається одним з наймодніших варіантів верхнього одягу.

М'яка еко-шкіра надає фактуру, а подовжений чоловічий крій формує стильний, трохи зухвалий силует.

Глибокий темно-коричневий колір відмінно підкреслює образ і виступає цікавою альтернативою класичному чорному. Такий блейзер легко адаптується до різних стилів - від smart casual до сучасного preppy.

Класичні акценти

Щоб врівноважити об'єм і текстури, акторка додала базові класичні речі: білу сорочку і краватку з ледь помітним принтом. Це несподіване, але дуже влучне рішення - воно надає образу нотку інтелігентності та легкої іронії.

Такий прийом - справжній тренд сезону, який активно використовують fashion-ікони по всьому світу, поєднуючи офісні елементи з кежуалом.

Шкіряний блейзер і джинси карго: Сумська підкорила стильним осіннім образомСумська та Віктор Павлік (фото: instagram.com/olgasumska)

Взуття

Щоб зберегти баланс між жіночністю і брутальністю, Ольга Сумська вибрала взуття на підборах з гострим носком - туфлі або ботильйони, що візуально подовжують силует.

Завершує лук компактна чорна сумка на ланцюжку, що додає легкості та підкреслює елегантність навіть у стриманому аутфіті.

Образ Ольги Сумської - приклад того, як можна експериментувати з формами та фактурами, залишаючись у межах класики.

Як адаптувати образ Сумської під власний стиль

Образ Ольги Сумської легко адаптувати під свій стиль і спосіб життя. Якщо шкіряний блейзер здається надто сміливим, виберіть жакет зі щільної костюмної тканини - він матиме не менш ефектний вигляд, але м'якший і стриманіший. Такий варіант підходить і для роботи, і для звичайних виходів.

Замість джинсів карго можна використовувати прямі або широкі джинси без накладних кишень, які створюють чистіший силует. Для більш класичного лука підійдуть навіть штани-палаццо або mom fit.

Щоб зробити образ більш індивідуальним, додайте яскравий акцент - наприклад, сумку контрастного кольору, об'ємні сережки або шарф із принтом. А для вечірнього варіанту можна замінити сорочку шовковим топом або корсетом, додавши трохи гламурного блиску.

Такий підхід дає змогу зберегти ідею лука Сумської, але зробити її ближчою до власного темпу життя - від офісних буднів до вечірніх прогулянок містом.

Шкіряний блейзер і джинси карго: Сумська підкорила стильним осіннім образомОльга Сумська та Женя Янович (фото: instagram.com/olgasumska)

