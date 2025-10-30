ua en ru
Чт, 30 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Lifestyle » Мода и красота

Как выглядят самые модные джинсы на осень и зиму 2025: жена Жени Кота задает тренды

Четверг 30 октября 2025 07:15
UA EN RU
Как выглядят самые модные джинсы на осень и зиму 2025: жена Жени Кота задает тренды Жена Жени Кота Наталья Татаринцева (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

Жена украинского хореографа Евгения Кота, гимнастка Наталья Татаринцева продемонстрировала стильные сочетания с денимом, которые пригодятся осенью и зимой. Ее образы сочетают в себе комфорт, тепло и актуальные тренды сезона.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее пост в Instagram.

Какие "луки" выбрала жена Жени Кота

Зимний уют и контрасты

Одна из самых ярких комбинаций - широкие синие джинсы с подворотами, которые Наталья соединила с розовым спортивным топом и курткой кремового оттенка из искусственного меха "тедди".

Яркий акцент - декоративный шнурок вместо ремня. Образ выглядит смело и в то же время по-домашнему уютно.

Как выглядят самые модные джинсы на осень и зиму 2025: жена Жени Кота задает трендыНаталья Татаринцева (фото: instagram.com/tatarintseva.kot)

Яркий бомбер и деним

Еще один лук, в котором сочетаются темно-синие широкие джинсы и обтягивающий серый лонгслив.

Изюминка - желтая куртка-бомбер, которая добавляет динамики. Серая сумка-багет и спортивная обувь дополняют образ в стиле стритстайл - идеальный вариант для прохладных дней.

Как выглядят самые модные джинсы на осень и зиму 2025: жена Жени Кота задает трендыТатаринцева показала, с чем носить джинсы (фото: instagram.com/tatarintseva.kot)

Спортивный винтаж

Светло-голубые джинсы, серый свитшот с принтом и клетчатая рубашка, завязанная на поясе, создают легкое винтажное настроение. Это удобный и стильный образ в духе 90-х, подходящий для прогулок и путешествий.

Как выглядят самые модные джинсы на осень и зиму 2025: жена Жени Кота задает трендыНаталья Татаринцева (фото: instagram.com/tatarintseva.kot)

Корсет и гранж

Еще один интересный вариант - сочетание розового корсета с широкими джинсами с эффектом грязного и состаренного денима.

Образ завершает кожаная дубленка трендового коричневого оттенка и ботинки на массивной подошве. Это сочетание женственности и силы, подчеркивающее индивидуальность.

Как выглядят самые модные джинсы на осень и зиму 2025: жена Жени Кота задает трендыЖена Жени Кота задает тренды (фото: instagram.com/tatarintseva.kot)

Что будет в моде этой зимой

Этой зимой мода делает ставку на комфорт и практичность, не отказываясь от элегантности. На подиумах и в стритстайле доминируют свободные силуэты, многослойность и сочетание фактур. Главное правило сезона - сочетать уют и стиль.

В центре внимания - джинсы oversize и модели с высокой посадкой, которые легко комбинируются с короткими пуховиками, теплыми пальто и свитерами ручной вязки. Они создают сбалансированный, но непринужденный силуэт.

Тренды цветов зимы 2025/2026 - теплые оттенки кофе, карамели, бежа, а также яркие акценты розового, желтого и красного. Именно эти краски придают образу настроения даже в пасмурные дни.

Не теряют популярности тактильные материалы - искусственный мех, замша, деним и вельвет. Они помогают создавать интересную игру фактур, а также подчеркивают индивидуальность каждого образа.

Как выглядят самые модные джинсы на осень и зиму 2025: жена Жени Кота задает трендыНаталья Татаринцева показала джинсы на зиму 2025 (фото: instagram.com/tatarintseva.kot)

Вас также может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Тренды Модные тренды Стиль жизни
Новости
Трамп и Си Цзиньпин встретились впервые с 2019-го: что известно и как это касается Украины
Трамп и Си Цзиньпин встретились впервые с 2019-го: что известно и как это касается Украины
Аналитика
Правые наступают. Кто победит на выборах в Нидерландах и грозит ли это Украине
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина Правые наступают. Кто победит на выборах в Нидерландах и грозит ли это Украине