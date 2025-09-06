Як виглядають наймодніші джинси на осінь 2025: приклад від Раміни

Який "лук" вибрала Раміна

Образ Раміни - це поєднання повсякденного та вуличного стилів. Вона створила простий, але дуже стильний аутфіт.

Джинси

Ведуча обрала світлі джинси оверсайз, які є головним акцентом. Вони мають незвичний крій: опущений пояс поверх звичайного, що додає образу ефектності та візуально подовжує силует.

Раміна (фото: instagram.com/raminalalala)

Топ

Для верху вона вибрала трикотажний топ нейтрального бежевого кольору. Його крій з відкритими плечима надає образу ніжності та жіночності, контрастуючи з грубим стилем джинсів.

Взуття

Білі кросівки - ідеальний вибір для такого повсякденного образу. Вони роблять його більш зручним і невимушеним.

Раміна показала модний лук (фото: instagram.com/raminalalala)

Чому широкі джинси - головний денім-тренд 2025

Повернення моди 1990-х і 2000-х

Мода циклічна, і в 2025 році тренди нульових і дев'яностих остаточно закріпилися на подіумах і в стритстайлі.

Саме широкі джинси - символ тієї епохи: занижена або середня талія, вільний крій, подовжений силует - це створює відчуття свободи, яке сьогодні так цінується.

Комфорт понад усе

Після багатьох років популярності скінні та обтислих фасонів модниці все більше прагнуть до зручності. Широкі джинси не сковують рухи, мають невимушений і водночас модний вигляд.

Вони добре виглядають у повсякденних луках, ідеальні для офісу або прогулянок містом.

Універсальність у стилізації

Широкі джинси - це чисте полотно для стиліста: їх можна поєднувати з об'ємними жакетами, кроп-топами, класичними сорочками, шкіряними куртками або светрами оверсайз.

Залежно від взуття (кеди, лофери, підбори або навіть чоботи) образ кардинально змінюється.

Баланс у силуеті

Тренди 2025 диктують моду на оверсайз і гру з об'ємами. Широкі джинси врівноважують фігуру, особливо в поєднанні з приталеним або коротшим верхом.

Це один з ключових принципів сучасного стилю - створення гармонійного, але не ідеалізованого силуету.

Вплив покоління Z і соцмереж

TikTok, Instagram і Pinterest масово популяризували моду на baggy jeans, dad jeans, low rise та інші варіації широкого деніму.

Молодь обирає їх як прояв стилю, свободи та протесту проти стандартизованої краси.

Раміна задає тренди (фото: instagram.com/raminalalala)