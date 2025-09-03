Дружина Монатіка підкорила модним образом: костюм з бермудами та ідеальна сумка на осінь
Дружина співака MONATIK, Ірина, продемонструвала підписникам стильний образ, який може стати натхненням для осінніх виходів.
Чим особливий образ Ірини, розповідає РБК-Україна з посиланням на її Instagram.
Який образ показала дружина Монатіка
Для появи на модній презентації Ірина обрала стильний аутфіт з цікавими акцентами, які допоможуть зробити будь-який осінній образ комфортним та привабливим водночас.
Вона одягла костюм ніжного зеленого кольору із подовженим жакетом та шортами-бермудами. Вдало поєднала верх з нюдовим корсетом, додавши образу сучасності та грайливості.
Своє вбрання Ірина доповнила сонцезахисними окулярами, що надало образу нотку загадковості.
Модна сумка на осінь від Ірини Монатік
Окрему увагу привертає аксесуар в руці. Модний лук дружина співака доповнила місткою замшевою сумкою в коричневому кольорі.
Така модель ідеально пасує до осіннього гардероба. Вона практична і водночас стильна.
Пасуватиме до будь-якого образу, адже легко поєднується з діловими та повсякденними луками.
Що носить дружина Монатіка (фото: instagram.com/irishamonatik)
Тренди осені, на які надихає образ Ірини Монатік
- Цього сезону актуальні спокійні, природні відтінки. Костюм, як в Ірини, стане вдалим доповненням гардероба.
- Подовжені жакети - мастхев сезону. Вони роблять силует елегантним та сучасним, а також додають образу структури.
- Шорти-бермуди або прямі брюки чудово поєднуються з жакетом. Актуально для осінніх образів у місті.
- Базовий корсет. Підкреслює фігуру, допомагає збалансувати образ та додає грайливості.
- Сонцезахисні окуляри. Модний акцент, що додає загадковості та завершеності образу.
