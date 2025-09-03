ua en ru
Дружина Монатіка підкорила модним образом: костюм з бермудами та ідеальна сумка на осінь

Середа 03 вересня 2025 17:05
Дружина Монатіка підкорила модним образом: костюм з бермудами та ідеальна сумка на осінь Ірина Монатік (фото: instagram.com/irishamonatik)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Дружина співака MONATIK, Ірина, продемонструвала підписникам стильний образ, який може стати натхненням для осінніх виходів.

Чим особливий образ Ірини, розповідає РБК-Україна з посиланням на її Instagram.

Який образ показала дружина Монатіка

Для появи на модній презентації Ірина обрала стильний аутфіт з цікавими акцентами, які допоможуть зробити будь-який осінній образ комфортним та привабливим водночас.

Вона одягла костюм ніжного зеленого кольору із подовженим жакетом та шортами-бермудами. Вдало поєднала верх з нюдовим корсетом, додавши образу сучасності та грайливості.

Своє вбрання Ірина доповнила сонцезахисними окулярами, що надало образу нотку загадковості.

Модна сумка на осінь від Ірини Монатік

Окрему увагу привертає аксесуар в руці. Модний лук дружина співака доповнила місткою замшевою сумкою в коричневому кольорі.

Така модель ідеально пасує до осіннього гардероба. Вона практична і водночас стильна.

Пасуватиме до будь-якого образу, адже легко поєднується з діловими та повсякденними луками.

Дружина Монатіка підкорила модним образом: костюм з бермудами та ідеальна сумка на осіньЩо носить дружина Монатіка (фото: instagram.com/irishamonatik)

Тренди осені, на які надихає образ Ірини Монатік

  • Цього сезону актуальні спокійні, природні відтінки. Костюм, як в Ірини, стане вдалим доповненням гардероба.
  • Подовжені жакети - мастхев сезону. Вони роблять силует елегантним та сучасним, а також додають образу структури.
  • Шорти-бермуди або прямі брюки чудово поєднуються з жакетом. Актуально для осінніх образів у місті.
  • Базовий корсет. Підкреслює фігуру, допомагає збалансувати образ та додає грайливості.
  • Сонцезахисні окуляри. Модний акцент, що додає загадковості та завершеності образу.

