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Как выглядят самые модные джинсы на лето: Настя Каменских задает тренды

Вторник 22 июля 2025 17:17
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Как выглядят самые модные джинсы на лето: Настя Каменских задает тренды Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Катерина Собкова

Украинская певица Настя Каменских продемонстрировала, какие джинсы в моде летом 2025. В новом образе звезда объединила актуальный фасон денима с необычным верхом.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее Instagram.

Какой "лук" выбрала Каменских

Джинсы

Артистка выбрала широкие джинсы с высокой посадкой из светло-голубого денима. Особенностью этих джинсов является асимметричный крой пояса, который создает интересный акцент. Брюки свободного кроя придают образу непринужденности и комфорта.

Топ

Дополнить повседневный лук Настя Каменских решила бежевым топом с асимметричным декором спереди. Он имеет облегающий крой, подчеркивая талию.

Как выглядят самые модные джинсы на лето: Настя Каменских задает тренды

Каменских показала трендовые джинсы (скриншот)

Обувь

Интересным акцентом в образе являются бордовые туфли-лодочки на высоких каблуках, которые зрительно удлиняют ноги и завершают образ.

Серьги

Образ певицы достаточно лаконичен - она выбрала в качестве аксессуара большие круглые серьги золотистого цвета, которые гармонично сочетаются с тоном кожи и волос.

Образ сочетает в себе трендовые элементы: ассиметричный топ, широкие джинсы с интересным кроем и яркие туфли. Он выглядит современным, стильным и непринужденным, подчеркивая индивидуальность и хороший вкус.

Как выглядят самые модные джинсы на лето: Настя Каменских задает тренды

Настя Каменских показала тренды лета (скриншот)

Почему джинсы с асимметричным поясом в трендах-2025

Новая интерпретация классики

Асимметричный пояс - это способ обновить привычные джинсы без радикальных изменений. Дизайнеры добавляют изюминку в базовую вещь, не жертвуя удобством.

Визуальная коррекция фигуры

Такой крой создает эффект более узкой талии, удлиняет ноги и придает силуэту динамики. Это особенно актуально в эпоху боди-позитива и индивидуального подхода к моде.

Зумеры диктуют тренды

Молодые поколения обожают нестандартные детали и вещи с характером. Асимметрия - это про эксперименты, смелость и самовыражение, чего сейчас ждут от моды.

Вписываются в эстетику 2025 года

Тренды этого года - микс спонтанности и продуманного хаоса. Асимметричные пояса отлично вписываются в эстетику effortless chic и deconstructed fashion.

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Настя Каменских Модные тренды Стиль жизни Тренды
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