Как выглядят самые модные джинсы на лето: Настя Каменских задает тренды
Украинская певица Настя Каменских продемонстрировала, какие джинсы в моде летом 2025. В новом образе звезда объединила актуальный фасон денима с необычным верхом.
Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее Instagram.
Какой "лук" выбрала Каменских
Джинсы
Артистка выбрала широкие джинсы с высокой посадкой из светло-голубого денима. Особенностью этих джинсов является асимметричный крой пояса, который создает интересный акцент. Брюки свободного кроя придают образу непринужденности и комфорта.
Топ
Дополнить повседневный лук Настя Каменских решила бежевым топом с асимметричным декором спереди. Он имеет облегающий крой, подчеркивая талию.
Каменских показала трендовые джинсы (скриншот)
Обувь
Интересным акцентом в образе являются бордовые туфли-лодочки на высоких каблуках, которые зрительно удлиняют ноги и завершают образ.
Серьги
Образ певицы достаточно лаконичен - она выбрала в качестве аксессуара большие круглые серьги золотистого цвета, которые гармонично сочетаются с тоном кожи и волос.
Образ сочетает в себе трендовые элементы: ассиметричный топ, широкие джинсы с интересным кроем и яркие туфли. Он выглядит современным, стильным и непринужденным, подчеркивая индивидуальность и хороший вкус.
Настя Каменских показала тренды лета (скриншот)
Почему джинсы с асимметричным поясом в трендах-2025
Новая интерпретация классики
Асимметричный пояс - это способ обновить привычные джинсы без радикальных изменений. Дизайнеры добавляют изюминку в базовую вещь, не жертвуя удобством.
Визуальная коррекция фигуры
Такой крой создает эффект более узкой талии, удлиняет ноги и придает силуэту динамики. Это особенно актуально в эпоху боди-позитива и индивидуального подхода к моде.
Зумеры диктуют тренды
Молодые поколения обожают нестандартные детали и вещи с характером. Асимметрия - это про эксперименты, смелость и самовыражение, чего сейчас ждут от моды.
Вписываются в эстетику 2025 года
Тренды этого года - микс спонтанности и продуманного хаоса. Асимметричные пояса отлично вписываются в эстетику effortless chic и deconstructed fashion.
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