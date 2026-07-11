Як виглядають місця прильотів у Києві після нічної атаки РФ (фото, відео)

Вже втретє за тиждень росія прицільно обстрілює Київ. У Солом’янському, Дарницькому та Дніпровському районах міста зафіксовано влучання та пожежі.

Солом’янський район: внаслідок влучання в триповерхову офісну та складську будівлю виникла пожежа. Наразі пожежу ліквідовано. За іншою адресою внаслідок вибухової хвилі пошкоджено залізничний локомотив.

внаслідок влучання в триповерхову офісну та складську будівлю виникла пожежа. Наразі пожежу ліквідовано. За іншою адресою внаслідок вибухової хвилі пошкоджено залізничний локомотив. Дарницький район: після влучання в проїжджу частину сталося загоряння електрощитової регулювання світлофорів. Пожежу ліквідовано. У прилеглих житлових будинках вибито вікна.

після влучання в проїжджу частину сталося загоряння електрощитової регулювання світлофорів. Пожежу ліквідовано. У прилеглих житлових будинках вибито вікна. Дніпровський район: внаслідок влучання сталася пожежа в складському приміщенні.

Фото наслідків атаки РФ на Київ (ДСНС, Нацполіція)

Реакція Зеленського на нічну атаку РФ

Президент зазначив, що Росія протягом цієї ночі застосувала понад 120 дронів та 12 ракет, з них половина - балістичні. Більшість цілей нашим захисникам вдалося збити, але не балістику.

Одинадцять людей поранено у Києві під час нічної російської атаки, серед них дитина. Ще до оголошення повітряної тривоги були влучання по цивільній інфраструктурі.

На місцях працюють оперативні служби. Бул пошкоджені житлові будинки, офіси, та богословська семінарія.

Також триває ліквідація наслідків обстрілу і в Одеській, Сумській, Харківській та Чернігівській областях.

"Очікуємо від партнерів виконання обіцянок щодо пакетів підтримки для захисту наших людей, про які було домовлено під час засідання НАТО. Треба рухатися максимально швидко по домовленостях щодо ліцензій на Patriot та спільного європейського проєкту антибалістики", - зазначив Зеленський.