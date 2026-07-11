Как выглядят места прилетов в Киеве после ночной атаки РФ (фото, видео)

Уже в третий раз за неделю Россия прицельно обстреливает Киев. В Соломенском, Дарницком и Днепровском районах города зафиксированы попадания и пожары.

Соломенский район: в результате попадания в трехэтажное офисное и складское здание возник пожар. Пожар ликвидирован. По другому адресу в результате взрывной волны поврежден железнодорожный локомотив.

в результате попадания в трехэтажное офисное и складское здание возник пожар. Пожар ликвидирован. По другому адресу в результате взрывной волны поврежден железнодорожный локомотив. Дарницкий район: после попадания в проезжую часть произошло возгорание электрощитовой регулировки светофоров. Пожар ликвидирован. В близлежащих жилых домах выбиты окна.

после попадания в проезжую часть произошло возгорание электрощитовой регулировки светофоров. Пожар ликвидирован. В близлежащих жилых домах выбиты окна. Днепровский район: в результате попадания произошел пожар в складском помещении.

Фото последствий атаки РФ на Киев (ГСЧС, Нацполиция)

Реакция Зеленского на ночную атаку РФ

Президент отметил, что Россия в эту ночь применила более 120 дронов и 12 ракет, из них половина - баллистические. Большинство целей нашим защитникам удалось сбить, но не баллистику.

Одиннадцать человек ранены в Киеве во время ночной российской атаки, в том числе ребенок. Еще до объявления воздушной тревоги были попадания по гражданской инфраструктуре.

На местах работают оперативные службы. Были повреждены жилые дома, офисы и богословская семинария.

Также идет ликвидация последствий обстрела и в Одесской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.

"Ожидаем от партнеров выполнения обещаний относительно пакетов поддержки для защиты наших людей, о которых было договорено во время заседания НАТО. Надо двигаться максимально быстро по договоренностям по лицензиям на Patriot и совместному европейскому проекту антибаллистики", - отметил Зеленский.