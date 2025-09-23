Как будет выглядеть новая ГИА в 4 классе: главные изменения, которые стоит знать родителям
В Украине планируют обновить государственную итоговую аттестацию для учеников 4-х классов. Она частично приобретет элементы внешнего независимого оценивания (ВНО), но не будет экзаменом в привычном смысле.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО).
Как будет выглядеть новая ГИА-4
ГИА будет проходить в школе, в привычном классе и с собственным учителем. Для детей это будет комплексная контрольная работа с интересными заданиями, а не стрессовый экзамен.
Ключевые особенности:
- задания разрабатывает и предоставляет УЦОКО;
- школы будут действовать по единым инструкциям;
- результаты будут собирать в общенациональную базу;
- ученики, родители и учителя получат индивидуальную обратную связь.
Оценивание будет охватывать языково-литературную и математическую образовательные области. Задания будут компетентностными: например, работа с текстами, создание собственных сообщений, задачи по математике, связанные с повседневными ситуациями.
Для чего нужно новое оценивание
Цель ГИА-4 - не определять дальнейшее обучение ребенка, а дать школам, учителям и родителям понятный анализ знаний.
Школа сможет увидеть сильные и слабые стороны образовательного процесса. Учитель узнает, где ученикам нужна дополнительная поддержка.
Родители получат картину того, что ребенок уже хорошо умеет, а над чем стоит еще поработать.
Оценки будут выставлять в 12-балльной шкале, но результаты не будут иметь последствий для дальнейшего обучения.
Никакой специальной подготовки не требуется. Достаточно привычного обучения в школе. Важно, чтобы родители не создавали лишнего стресса и объясняли ребенку: это не экзамен, а возможность проверить свои силы.
Когда запустят новую систему
Пилотирование ГИА на уровне начальной школы планируют начать весной 2026 года среди 10 тысяч четвероклассников. В 2027 году возможно массовое внедрение нового формата, в зависимости от ситуации с безопасностью.
Разработку цифровой платформы для сбора и анализа результатов финансирует Всемирный банк в рамках программы LEARN.
Новая украинская школа (НУШ) уже полностью реализуется на уровне начального образования. В УЦОКО отмечают, что поэтому именно здесь целесообразно начать обновление ГИА. Для 9-х классов пилотирование начнется только с 2026 года, а полноценный запуск возможен не ранее 2029-го.
Ранее РКБ-Украина писало, что с 2027 года в Украине возобновят ГИА для 4-х классов в формате ВНО. Это возвращение к практике ГИА, которую отменили после начала полномасштабной войны.
Также мы рассказывали о продолжительности учебного года 2025-2026 и ориентировочных датах осенних каникул в Украине. Формально обучение длится с 1 сентября по 30 июня, но конкретные сроки и каникулы определяют школы самостоятельно в зависимости от ситуации. Ориентировочно осенние каникулы запланированы на 27 октября - 2 ноября 2025 года.