Как будет выглядеть новая ГИА в 4 классе: главные изменения, которые стоит знать родителям

Вторник 23 сентября 2025 12:22
Как будет выглядеть новая ГИА в 4 классе: главные изменения, которые стоит знать родителям Фото: Ученики 4 классов в Украине будут сдавать ГИА (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В Украине планируют обновить государственную итоговую аттестацию для учеников 4-х классов. Она частично приобретет элементы внешнего независимого оценивания (ВНО), но не будет экзаменом в привычном смысле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО).

Как будет выглядеть новая ГИА-4

ГИА будет проходить в школе, в привычном классе и с собственным учителем. Для детей это будет комплексная контрольная работа с интересными заданиями, а не стрессовый экзамен.

Ключевые особенности:

  • задания разрабатывает и предоставляет УЦОКО;
  • школы будут действовать по единым инструкциям;
  • результаты будут собирать в общенациональную базу;
  • ученики, родители и учителя получат индивидуальную обратную связь.

Оценивание будет охватывать языково-литературную и математическую образовательные области. Задания будут компетентностными: например, работа с текстами, создание собственных сообщений, задачи по математике, связанные с повседневными ситуациями.

Для чего нужно новое оценивание

Цель ГИА-4 - не определять дальнейшее обучение ребенка, а дать школам, учителям и родителям понятный анализ знаний.

Школа сможет увидеть сильные и слабые стороны образовательного процесса. Учитель узнает, где ученикам нужна дополнительная поддержка.

Родители получат картину того, что ребенок уже хорошо умеет, а над чем стоит еще поработать.

Оценки будут выставлять в 12-балльной шкале, но результаты не будут иметь последствий для дальнейшего обучения.

Никакой специальной подготовки не требуется. Достаточно привычного обучения в школе. Важно, чтобы родители не создавали лишнего стресса и объясняли ребенку: это не экзамен, а возможность проверить свои силы.

Когда запустят новую систему

Пилотирование ГИА на уровне начальной школы планируют начать весной 2026 года среди 10 тысяч четвероклассников. В 2027 году возможно массовое внедрение нового формата, в зависимости от ситуации с безопасностью.

Разработку цифровой платформы для сбора и анализа результатов финансирует Всемирный банк в рамках программы LEARN.

Новая украинская школа (НУШ) уже полностью реализуется на уровне начального образования. В УЦОКО отмечают, что поэтому именно здесь целесообразно начать обновление ГИА. Для 9-х классов пилотирование начнется только с 2026 года, а полноценный запуск возможен не ранее 2029-го.

Ранее РКБ-Украина писало, что с 2027 года в Украине возобновят ГИА для 4-х классов в формате ВНО. Это возвращение к практике ГИА, которую отменили после начала полномасштабной войны.

Также мы рассказывали о продолжительности учебного года 2025-2026 и ориентировочных датах осенних каникул в Украине. Формально обучение длится с 1 сентября по 30 июня, но конкретные сроки и каникулы определяют школы самостоятельно в зависимости от ситуации. Ориентировочно осенние каникулы запланированы на 27 октября - 2 ноября 2025 года.

ГИА Школа Образование в Украине
