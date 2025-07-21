Як виглядати елегантно навіть на пляжі: поради Андре Тана, які працюють безвідмовно

"Літній гардероб - це не тільки про легкість, а про вміння поєднувати комфорт, елегантність і правильні акценти. Ось вам поради, які допоможуть мати стильний і дорогий вигляд навіть біля басейну чи на пляжі", - зазначив дизайнер.

Головні убори

Обирайте капелюхи з натуральних матеріалів - соломи або льону. Вони не лише захищають від сонця, а й надають образу аристократичного вигляду.

Уникайте надмірного декору: страз, великих написів чи блискучих стрічок. Чим простіше - тим вишуканіше.

Ідеальні кольори: пастель, пісочний, білий або класичний чорний.

Форма: легка, не громіздка, з чіткою лінією полів.

Андре Тан розповів про літній гардероб (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Тканини - це головна інвестиція

Матеріал завжди видає рівень образу. Річ найпростішого крою з якісної тканини матиме елегантний і дорогий вигляд.

Порада: під час купівлі речей для відпустки дивіться не тільки на фасон, а й на склад - синтетика швидко видає себе на сонці.

Топ-3 для літнього гардероба:

льон - текстурний, "дихає", має преміальний вигляд

шовк - для вечірніх виходів або легких хусток

бавовна - тільки високої якості, зі щільним плетінням, щоб не втрачала форму.

Тан розповів, які тканини ідеально підійдуть для літа (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Колірна палітра

Якщо ви хочете виглядати витончено і дорого - почніть з відтінків. Найелітнішими в одязі вважаються пастельні тони, які не кричать, а підкреслюють смак.

Найдорожчий вигляд мають пастельні та припилені відтінки: м'ятний, лавандовий, блакитний, пісочний, біло-молочний.

Яскраві акценти можуть бути, але один: сумка, сережки або хустка - не всі відразу.

Андре Тан назвав модні відтінки (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Взуття

Літнє взуття - це продовження образу, а не його перевантаження. Воно має бути максимально лаконічним, але якісним.

Літнє взуття має бути:

мінімалістичним - без зайвого декору, страз або масивних пряжок

з натуральних матеріалів - шкіра або замша для комфорту і пристойного вигляду

у нейтральних відтінках - беж, карамель, пісочний, молочний.

Ідеальні варіанти на літо 2025:

мюлі на низькому ходу

сандалі з тонкими ремінцями

сліпони без логотипів - просто і стильно.

Тан розповів про взуття на літо (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Аксесуари

Правильно підібрані аксесуари - це як штрихи в картині: саме вони роблять образ завершеним і дорогим. Головне - не переборщити.

Не забувайте про:

ретро-окуляри - округлі, "котяче око" або в стилі 70-х надають характер

тонкі прикраси - мінімалізм у ланцюжках, сережках або браслетах; акцент - тільки на одну зону (наприклад, тільки вуха або шия)

шовковій хустці - її можна носити на голові, зав'язати на шию або елегантно прикрасити ручку сумки.

Порада: дотримуйтеся правила 3-х акцентів в образі - не більше трьох деталей, що виділяються (наприклад, окуляри + хустка + каблучка). Все інше - базове і спокійне.

Андре Тан про аксесуари (фото: instagram.com/andre_tan_official)