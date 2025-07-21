Як виглядати елегантно навіть на пляжі: поради Андре Тана, які працюють безвідмовно

Український дизайнер Андре Тан поділився простими, але ефективними правилами, які допоможуть мати дорогий і впевнений вигляд навіть на пляжі або біля басейну.
Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на публікацію в Instagram стиліста.
"Літній гардероб - це не тільки про легкість, а про вміння поєднувати комфорт, елегантність і правильні акценти. Ось вам поради, які допоможуть мати стильний і дорогий вигляд навіть біля басейну чи на пляжі", - зазначив дизайнер.
Обирайте капелюхи з натуральних матеріалів - соломи або льону. Вони не лише захищають від сонця, а й надають образу аристократичного вигляду.
Уникайте надмірного декору: страз, великих написів чи блискучих стрічок. Чим простіше - тим вишуканіше.
Ідеальні кольори: пастель, пісочний, білий або класичний чорний.
Форма: легка, не громіздка, з чіткою лінією полів.
Андре Тан розповів про літній гардероб (фото: instagram.com/andre_tan_official)
Матеріал завжди видає рівень образу. Річ найпростішого крою з якісної тканини матиме елегантний і дорогий вигляд.
Порада: під час купівлі речей для відпустки дивіться не тільки на фасон, а й на склад - синтетика швидко видає себе на сонці.
Топ-3 для літнього гардероба:
Тан розповів, які тканини ідеально підійдуть для літа (фото: instagram.com/andre_tan_official)
Якщо ви хочете виглядати витончено і дорого - почніть з відтінків. Найелітнішими в одязі вважаються пастельні тони, які не кричать, а підкреслюють смак.
Найдорожчий вигляд мають пастельні та припилені відтінки: м'ятний, лавандовий, блакитний, пісочний, біло-молочний.
Яскраві акценти можуть бути, але один: сумка, сережки або хустка - не всі відразу.
Андре Тан назвав модні відтінки (фото: instagram.com/andre_tan_official)
Літнє взуття - це продовження образу, а не його перевантаження. Воно має бути максимально лаконічним, але якісним.
Літнє взуття має бути:
Ідеальні варіанти на літо 2025:
Тан розповів про взуття на літо (фото: instagram.com/andre_tan_official)
Правильно підібрані аксесуари - це як штрихи в картині: саме вони роблять образ завершеним і дорогим. Головне - не переборщити.
Не забувайте про:
Порада: дотримуйтеся правила 3-х акцентів в образі - не більше трьох деталей, що виділяються (наприклад, окуляри + хустка + каблучка). Все інше - базове і спокійне.
Андре Тан про аксесуари (фото: instagram.com/andre_tan_official)
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