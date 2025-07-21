Как выглядеть элегантно даже на пляже: советы Андре Тана, которые работают безотказно

Украинский дизайнер Андре Тан поделился простыми, но эффективными правилами, которые помогут выглядеть дорого и уверенно даже на пляже или возле бассейна.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на публикацию в Instagram стилиста.
"Летний гардероб - это не только о легкости, а об умении сочетать комфорт, элегантность и правильные акценты. Вот вам советы, которые помогут выглядеть стильно и дорого даже у бассейна или на пляже", - отметил дизайнер.
Выбирайте шляпы из натуральных материалов - соломы или льна. Они не только защищают от солнца, но и придают образу аристократического вида.
Избегайте чрезмерного декора: страз, крупных надписей или блестящих лент. Чем проще - тем изысканнее.
Идеальные цвета: пастель, песочный, белый или классический черный.
Форма: легкая, не громоздкая, с четкой линией полей.
Андре Тан рассказал про летний гардероб (фото: instagram.com/andre_tan_official)
Материал всегда выдает уровень образа. Вещь самого простого кроя из качественной ткани будет выглядеть элегантно и дорого.
Совет: при покупке вещей для отпуска смотрите не только на фасон, но и на состав - синтетика быстро выдает себя на солнце.
Топ-3 для летнего гардероба:
Тан рассказал, какие ткани идеально подойдут для лета (фото: instagram.com/andre_tan_official)
Если вы хотите выглядеть утонченно и дорого - начните с оттенков. Самыми элитными в одежде считаются пастельные тона, которые не кричат, а подчеркивают вкус.
Дороже всего смотрятся пастельные и припыленные оттенки: мятный, лавандовый, голубой, песочный, бело-молочный.
Яркие акценты могут быть, но один: сумка, серьги или платок - не все сразу.
Андре Тан назвал модные оттенки (фото: instagram.com/andre_tan_official)
Летняя обувь - это продолжение образа, а не его перегрузка. Она должна быть максимально лаконичной, но качественной.
Летняя обувь должна быть:
Идеальные варианты на лето 2025:
Тан рассказал про обувь на лето (фото: instagram.com/andre_tan_official)
Правильно подобранные аксессуары - это как штрихи в картине: именно они делают образ завершенным и дорогим. Главное - не переборщить.
Не забывайте о:
Совет: соблюдайте правила 3-х акцентов в образе - не более трех выделяющихся деталей (например, очки + платок + кольцо). Все остальное - базовое и спокойное.
Андре Тан про аксессуары (фото: instagram.com/andre_tan_official)
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