Как выглядит "Замок Гарри Поттера" в Одессе после удара РФ: фото и видео
Россияне в понедельник, 29 апреля, в очередной раз нанесли ракетный удар по Одессе. В результате обстрела начался пожар в знаменитом дворце студентов "Одесской юридической академии", который еще называют "Замком Гарри Поттера".
РБК-Украина собрала фото и видео горящего "Замка Гарри Поттера" после атаки РФ.
В материале использованы фотографии и видео местного издания "Думская" и Офиса генерального прокурора Украины.
Как видно на видео, крыша "Замка Гарри Поттера" практически полностью сгорела. Пожар продолжают тушить.
Офис генерального прокурора опубликовал фото последствий ракетного удара РФ по Одессе.
Фото: t.me/pgo_gov_ua
Как сообщила изданию "Думская" спикер областного управления ГСЧС Марина Аверина, пожар во Дворце студентов Одесской юридической академии, начавшийся после ракетного удара, распространился на 600 кв.м. В здании погиб один человек.
Фото: t.me/dsns_telegram
Ракетный удар по Одессе 29 апреля
Россия вечером понедельника, 29 апреля, нанесла ракетный удар по городу Одесса.
В результате российской атаки погибли четыре человека, еще более 30 - ранены.
Также были повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура.
Кроме того, в результате российских обстрелов зафиксирован пожар во Дворце студентов ОНЮА. В Одессе он известен как "Замок Гарри Поттера".
Позже стало известно, что во время ракетного удара по Одессе пострадал экс-нардеп Сергей Кивалов.
Как сообщили в Силах обороны юга, российские войска использовали для удара по Одессе ракету со шрапнелью. Она предназначена для ликвидации живой силы.
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