Как выглядит "Замок Гарри Поттера" в Одессе после удара РФ: фото и видео

Россияне в понедельник, 29 апреля, в очередной раз нанесли ракетный удар по Одессе. В результате обстрела начался пожар в знаменитом дворце студентов "Одесской юридической академии", который еще называют "Замком Гарри Поттера".

В материале использованы фотографии и видео местного издания "Думская" и Офиса генерального прокурора Украины.

РБК-Украина собрала фото и видео горящего "Замка Гарри Поттера" после атаки РФ.

Как сообщила изданию "Думская" спикер областного управления ГСЧС Марина Аверина, пожар во Дворце студентов Одесской юридической академии, начавшийся после ракетного удара, распространился на 600 кв.м. В здании погиб один человек.

Как видно на видео, крыша "Замка Гарри Поттера" практически полностью сгорела. Пожар продолжают тушить.

Ракетный удар по Одессе 29 апреля

Россия вечером понедельника, 29 апреля, нанесла ракетный удар по городу Одесса.

В результате российской атаки погибли четыре человека, еще более 30 - ранены.

Также были повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура.

Кроме того, в результате российских обстрелов зафиксирован пожар во Дворце студентов ОНЮА. В Одессе он известен как "Замок Гарри Поттера".

Позже стало известно, что во время ракетного удара по Одессе пострадал экс-нардеп Сергей Кивалов.

Как сообщили в Силах обороны юга, российские войска использовали для удара по Одессе ракету со шрапнелью. Она предназначена для ликвидации живой силы.

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