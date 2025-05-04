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Як виглядає ТРЦ Dream Town на Оболоні після атаки дронів (фото, відео)

Фото: який вигляд має Dream Town і Оболонь після атаки дронів на Київ 4 травня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Віталій Носач, Наталія Гурковська

Російська армія атакувала Оболонь дронами в ніч на 4 травня. Пошкоджено авто і ТРЦ Dream Town, горіла багатоповерхівка.

РБК-Україна публікує фото і відео з місця.

Так, пошкоджено ТРЦ Dream Town. У сусідніх будинках із ТРЦ вибито вікна.

 

Наслідки атаки дронів на ТРЦ Dream Town на Оболоні 4 травня (Віталій Носач, РБК-Україна)

Також на кадрах видно кілька воронок, пошкоджений "Екомаркет".

 

Наслідки атаки дронів на "Екомаркет" на Оболоні 4 травня (Віталій Носач, РБК-Україна)

Крім того, видно наслідки після пожежі на покрівлі багатоповерхівки після падіння уламків.

Наслідки атаки дронів на багатоповерхівку на Оболоні 4 травня (Віталій Носач, РБК-Україна)

Люди вже з самого ранку прибирають наслідки "нальоту" дронів.

Завтра ТРЦ Dream Town не працюватиме

Завтра, 5 травня, ТРЦ Dream Town (Dream Berry) працювати не буде.

"Завтра Дрім Беррі не працюватиме, тривають роботи. Але Жовтий Дрім працює в штатному, приходьте", - розповів співвласник ТРЦ, київський бізнесмен Гарік Корогодський.

Атака дронів на Київ

Близько 1:00 у неділю, 4 травня, у Києві було чути вибухи. У столиці тривала робота ППО через ворожі ударні безпілотники.

Також у Києві внаслідок російської дронової атаки цієї ночі, 4 травня, фіксували падіння уламків збитих повітряних цілей у трьох районах столиці. Унаслідок цього в місті сталися пожежі.

Зокрема, в Оболонському районі горіли сім автомобілів, виникла пожежа на покрівлі багатоповерхівки. Крім Оболоні, пошкодження є в Шевченківському та Святошинському районах.

Спочатку в Києві було відомо про одного постраждалого, потім кількість поранених зросла. Також постраждали двоє дітей, а кількість поранених дорослих зросла до 7 осіб. Наразі вже відомо про 11 постраждалих у Києві. Усі пожежі загасили.

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КиївРосійська ФедераціяОболоньОболонский районОбстріли КиєваДрони