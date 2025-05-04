Як виглядає ТРЦ Dream Town на Оболоні після атаки дронів (фото, відео)

Атака дронів на Київ

Близько 1:00 у неділю, 4 травня, у Києві було чути вибухи. У столиці тривала робота ППО через ворожі ударні безпілотники.

Також у Києві внаслідок російської дронової атаки цієї ночі, 4 травня, фіксували падіння уламків збитих повітряних цілей у трьох районах столиці. Унаслідок цього в місті сталися пожежі.

Зокрема, в Оболонському районі горіли сім автомобілів, виникла пожежа на покрівлі багатоповерхівки. Крім Оболоні, пошкодження є в Шевченківському та Святошинському районах.

Спочатку в Києві було відомо про одного постраждалого, потім кількість поранених зросла. Також постраждали двоє дітей, а кількість поранених дорослих зросла до 7 осіб. Наразі вже відомо про 11 постраждалих у Києві. Усі пожежі загасили.

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