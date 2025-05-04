У небі Києва збивають дрони-камікадзе, у столиці було чути вибухи

У Києві у ніч проти 4 травня було чути вибухи. У столиці іде робота ППО через ворожі ударні безпілотники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію ( КМВА ).

"Сили ППО працюють над ліквідацією загрози в небі над Києвом", - йдеться в заяві адміністрації.

Мешканців Києва просять залишатися в укриттях до відбою тривоги, та закликають дотримуватися заходів безпеки.

Разом з тим у районі Києва було чути звуки вибухів.

Про роботу ППО у столиці також розповіли мер Києва Віталій Кличко та начальник КМВА Тимур Ткаченко.

Київський міський голова додав, що на Оболоні фіксуються ночі ворожі дрони-камікадзе, які заходили у повітряний простір столиці.

Додамо, що Повітряні сили перед тим попереджали про рух ударних БПЛА противника, зокрема, у бік Києва.

"По ворожих цілях в повітряному просторі столиці продовжують працювати розрахунки ППО. Ударні дрони фіксуються в різних частинах міста. Закликаємо не ігнорувати загрозу та перебувати в укриттях!" - йдеться в заяві КМВА о 00:36.

Оновлено: у Києві фіксують падіння уламків, є пожежі

О 00:43 начальник КМВА Тимур Ткаченко розповів, що у столиці в Оболонському районі попередньо зафіксовано падіння уламків.

Деталі встановлюються, додав чиновник.

Проте вже скоро він додав, що падіння уламків БПЛА противника також фіксують у Шевченківському та Святошинському районах Києва.

Ткаченко додав, що інформація щодо постраждалих та пошкоджень встановлюється.

"В Оболонському районі внаслідок падіння уламків сталося займання автомобіля", - розповів глава КМВА.

Скоро він додав, що у Києві на тлі дронової атаки сталося займання на верхніх поверхах житлового будинку.

"У Святошинському районі внаслідок падіння уламків БпЛА пожежа у трьох приватних будинках", - також передав Ткаченко.

Кім того, додав чиновник пізніше, в Оболонському районі "за іншою адресою горять 7 автомобілів".

Ворожа дронова атака

Нагадаємо, ввечері 3 травня був зафіксований запуск з боку російських окупантів кількох груп дронів-камікадзе для чергової повітряної атаки. У низці областей України оголосили повітряну тривогу через загрозу ударів "Шахедів".

Пізно ввечері та близько опівночі у Черкасах пролунало кілька вибухів на тлі дронової атаки. Начальник ОВА розповів про роботу ППО.