Как выглядит ТРЦ Dream Town на Оболони после атаки дронов (фото, видео)

Атака дронов на Киев

Около 1:00 в воскресенье, 4 мая, в Киеве были слышны взрывы. В столице шла работа ПВО из-за вражеских ударных беспилотников.

Также в Киеве в результате российской дроновой атаки этой ночью, 4 мая, фиксировали падение обломков сбитых воздушных целей в трех районах столицы. В результате этого в городе произошли пожары.

В частности, в Оболонском районе горели семь автомобилей, возник пожар на кровле многоэтажки. Кроме Оболони, повреждения есть в Шевченковском и Святошинском районах.

Сначала в Киеве было известно об одном пострадавшем, затем количество раненых возросло. Также постражади двое детей, а число раненых взрослых возросло до 7 человек. Сейчас уже известно об 11 пострадавших в Киеве. Все пожары потушили.

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