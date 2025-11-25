ua en ru
Как выглядит трендовый костюм в самом модном цвете сезона: пример от Кристины Горняк

Вторник 25 ноября 2025 07:15
Как выглядит трендовый костюм в самом модном цвете сезона: пример от Кристины Горняк Кристина Горняк (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

Бывшая жена телеведущего Владимира Остапчука, нотариус и блогерша Кристина Горняк продемонстрировала стильный образ. Она выбрала трендовый костюм в модном оттенке сезона и дополнила его акцентными деталями и ретро-элементами, создав гармоничный и актуальный "лук" для периода осень-зима.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее Instagram.

Какой образ выбрала Горняк

Костюм-двойка в цвете шоколад

Основой образа стал костюм-двойка насыщенного теплого коричневого оттенка из замши. Ткань выглядит фактурной и дорогой, что сразу формирует элегантное настроение.

Коричневые тона в сезоне осень-зима остаются одними из самых популярных: они универсальны, легко комбинируются с базовыми цветами и придают образу солидности.

Жакет отличается объемной линией плеч с подплечниками - именно такие силуэты возвращаются в моду в рамках тренда power dressing.

Этот прием подчеркивает силу, уверенность и профессионализм, одновременно придавая образу современной геометричности.

Как выглядит трендовый костюм в самом модном цвете сезона: пример от Кристины ГорнякБывшая Остапчука показала модный образ (фото: instagram.com/kristygor)

Юбка миди с разрезом

К жакету стилистически подобрана длинная юбка с выразительным разрезом спереди. Разрез добавляет луку движения и зрительно удлиняет ноги, создавая эффект легкой, но заметной динамики. Такой крой - оптимальный выбор для сочетания офисного стиля и модных тенденций.

Голубая рубашка

Под жакетом - классическая голубая рубашка. Благодаря чистому, холодному оттенку она создает контраст с теплым коричневым костюмом, придавая образу свежести и больше структуры.

Это удачный стилистический прием, позволяющий сделать общую цветовую композицию более легкой и выразительной, избегая перегрузки теплыми тонами.

Как выглядит трендовый костюм в самом модном цвете сезона: пример от Кристины ГорнякКристина Горняк (фото: instagram.com/kristygor)

Обувь

Образ Кристины Горняк дополняют коричневые ботильоны из замши на высоком каблуке. Они плотно облегают лодыжку, продолжает цветовую вертикаль и делают силуэт более стройным.

Подобные модели остаются трендовыми уже несколько сезонов подряд именно из-за способности визуально вытягивают фигуру.

Аксессуары

Не менее важную роль в создании цельного образа играют аксессуары. Кристина выбрала большую черную кожаную сумку-тоут с четкой геометрической формой - практичное и стильное решение для городского ритма.

Особое внимание привлекают солнцезащитные очки с желтыми линзами: такой ретро-элемент придает образу настроения 70-х и создает эффект подсветки лица. Это смелый, но очень удачный акцент, делающий look более индивидуальным.

Завершают образ золотые массивные браслеты и серьги красного оттенка. Украшения усиливают теплую палитру и выравнивают контраст между голубой рубашкой и коричневым костюмом.

Как выглядит трендовый костюм в самом модном цвете сезона: пример от Кристины ГорнякБывшая Остапчука показала модный образ (фото: instagram.com/kristygor)

Стиль

Образ Кристины - образец того, как можно сочетать деловую классику со свежими модными элементами.

Теплые оттенки осени, структурированный жакет, динамичная юбка миди и ретро-акценты создают гармоничный и одновременно современный образ, легко адаптирующийся как для офиса, так и для городских выходов.

Это именно тот случай, когда сдержанный стиль обретает новое звучание благодаря удачно подобранным деталям.

Как выглядит трендовый костюм в самом модном цвете сезона: пример от Кристины ГорнякМодный образ Горняк (фото: instagram.com/kristygor)

