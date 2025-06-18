Як виглядає наймодніше взуття на літо: дружина Усика задає тренди

Дружина абсолютного чемпіона світу з боксу Олександра Усика Катерина продемонструвала стильне літнє взуття, яке вже встигло стати модним хітом 2025 року.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Stories, якою дружина Усика поділилася в Instagram.
Катерина Усик вибрала стильний, але водночас комфортний образ, ідеальний для повсякденного виходу в місто, а родзинкою стали балетки з тваринним принтом.
Дружина боксера одягла total black look, який складається з шортів і футболки. Поверх цього вона накинула чорний піджак у стилі оверсайз, що додає образу сучасності та деякого об'єму.
Зазначимо, що монохромний чорний образ завжди має елегантний вигляд і є чудовою основою для акцентних деталей.
Головною родзинкою образу є її взуття - балетки з анімалістичним принтом. Леопардовий принт - дуже яскравий і модний акцент, який миттєво привертає увагу і розбавляє монохромність чорного одягу.
Крім того, балетки - це комфортне і стильне взуття, яке є чудовим вибором для міських прогулянок. Анімалістичні принти залишаються популярними вже протягом кількох сезонів, вони додають образу шику та зухвалості.
Образ доповнює невелика чорна сумка через плече (кросбоді), що підкреслює практичність і зручність.
Зазначимо, що лук Катерини Усик має дуже гармонійний вигляд: вона поєднала класичні чорні речі з трендовими деталями (об'ємні рукави, анімалістичні балетки).
Це створює враження невимушеного шику. Балетки в цьому контексті не тільки забезпечують комфорт, а й відіграють роль ключового стилістичного елемента, що надає всьому образу характеру.
Образ Катерини Усик з балетками (скриншот)
Романтичний і комфортний образ, що ідеально підходить для спекотних днів. Шорти з льону або бавовни в поєднанні з легкою блузою створюють невимушений стиль. Балетки можуть бути як текстильними, так і шкіряними, з бантом або ремінцем.
Балетки з гострим носом чудово доповнюють сукню міді, надаючи образу елегантності. Такий комплект підходить як для офісу, так і для вечірніх прогулянок.
Комбінуйте балетки з джинсами та легкою блузою з рюшами або мереживом. Цей стильний і зручний образ підходить для повсякденного носіння.
Балетки у сіточку також стають популярними цього літа. Вони чудово поєднуються з легкими сукнями або сарафанами, створюючи образ у стилі бохо.
Вас також може зацікавити