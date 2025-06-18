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Найдорожчі - окуляри. Амадор Лопес показав стильний вуличний лук і розкрив його ціну (відео)

Середа 18 червня 2025 07:15
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Найдорожчі - окуляри. Амадор Лопес показав стильний вуличний лук і розкрив його ціну (відео) Амадор Лопес чесно відповів, скільки витрачає на одяг (колаж: РБК-Україна)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Хореограф та співак Амадор Лопес розкрив вартість свого стильного вуличного образу. Як з'ясувалося, артист вміє збивати ціни!

Скільки Амадор витрачає на одяг, розповідає РБК-Україна з посиланням на відео Ніколаса Карми в Instagram.

Який образ обрав Лопес для прогулянки

Танцівник постав перед камерою у стильному total black луці. Він обрав для виходу широкі шорти та футболку.

Доповнювали образ білі кросівки та масивні сонцезахисні окуляри, які виявилися найдорожчим елементом вбрання.

Найдорожчі - окуляри. Амадор Лопес показав стильний вуличний лук і розкрив його ціну (відео)Амадор Лопес в стильному total black (скриншот)

Скільки коштує образ хореографа

Як з'ясувалося, Амадор не проти торгуватися, аби придбати речі дешевше. Так, за футболку свого часу він заплатив 1500 грн і приблизно таку ж суму віддав за шорти.

Кросівки Calvin Klein коштували 15 тисяч грн, проте йому вдалося придбати пару взуття за 8500.

Найдорожчі - окуляри. Амадор Лопес показав стильний вуличний лук і розкрив його ціну (відео)Скільки коштує лук Амадора Лопеса (скриншот)

Найдорожчими виявилися окуляри Dolce & Gabbana. Вони коштували близько 500 євро, що сьогодні складає 24 тисячі гривень.

Найдорожчі - окуляри. Амадор Лопес показав стильний вуличний лук і розкрив його ціну (відео)Які окуляри носить Лопес (скриншот)

Окрему увагу привернули сережки. Амадор придбав прикрасу в Єгипті ще 10 років тому.

Цікаво, що аксесуар коштував 300 доларів на той час, але йому вдалося зменшити ціну до 80-ти.

"Ми ж українці, ми вміємо", - пожартував він.

Найдорожчі - окуляри. Амадор Лопес показав стильний вуличний лук і розкрив його ціну (відео)Амадор Лопес показав прикрасу з Єгипту (скриншот)

На завершення відео танцівник разом із блогером та перехожими виконав запальну бачату прямо на вулиці. Це варто побачити - заряджає позитивом!

Ось що пишуть в мережі:

  • "Енергія через екран. Поруч з вами затанцювали всі".
  • "Це просто людина-свято! Стільки тепла й позитиву. Більше б таких!"
  • "Амадор - любов. Як гарно він говорить українською мовою. Ми ж українці, каже, ми ж уміємо".
  • "Це людина-феєрверк! Завжди де він, там свято".
  • "Дякую за настрій. Саме це потрібно було".
  • "Супер позитивний. Пишаємося, що Україна має таких талановитих людей".

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