Найдорожчі - окуляри. Амадор Лопес показав стильний вуличний лук і розкрив його ціну (відео)
Хореограф та співак Амадор Лопес розкрив вартість свого стильного вуличного образу. Як з'ясувалося, артист вміє збивати ціни!
Скільки Амадор витрачає на одяг, розповідає РБК-Україна з посиланням на відео Ніколаса Карми в Instagram.
Який образ обрав Лопес для прогулянки
Танцівник постав перед камерою у стильному total black луці. Він обрав для виходу широкі шорти та футболку.
Доповнювали образ білі кросівки та масивні сонцезахисні окуляри, які виявилися найдорожчим елементом вбрання.
Амадор Лопес в стильному total black (скриншот)
Скільки коштує образ хореографа
Як з'ясувалося, Амадор не проти торгуватися, аби придбати речі дешевше. Так, за футболку свого часу він заплатив 1500 грн і приблизно таку ж суму віддав за шорти.
Кросівки Calvin Klein коштували 15 тисяч грн, проте йому вдалося придбати пару взуття за 8500.
Скільки коштує лук Амадора Лопеса (скриншот)
Найдорожчими виявилися окуляри Dolce & Gabbana. Вони коштували близько 500 євро, що сьогодні складає 24 тисячі гривень.
Які окуляри носить Лопес (скриншот)
Окрему увагу привернули сережки. Амадор придбав прикрасу в Єгипті ще 10 років тому.
Цікаво, що аксесуар коштував 300 доларів на той час, але йому вдалося зменшити ціну до 80-ти.
"Ми ж українці, ми вміємо", - пожартував він.
Амадор Лопес показав прикрасу з Єгипту (скриншот)
На завершення відео танцівник разом із блогером та перехожими виконав запальну бачату прямо на вулиці. Це варто побачити - заряджає позитивом!
Ось що пишуть в мережі:
- "Енергія через екран. Поруч з вами затанцювали всі".
- "Це просто людина-свято! Стільки тепла й позитиву. Більше б таких!"
- "Амадор - любов. Як гарно він говорить українською мовою. Ми ж українці, каже, ми ж уміємо".
- "Це людина-феєрверк! Завжди де він, там свято".
- "Дякую за настрій. Саме це потрібно було".
- "Супер позитивний. Пишаємося, що Україна має таких талановитих людей".
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