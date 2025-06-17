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Стиль 2000-х повертається: Злата Огнєвіч у джинсовому жилеті та босоніжках на платформі

Вівторок 17 червня 2025 07:14
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Стиль 2000-х повертається: Злата Огнєвіч у джинсовому жилеті та босоніжках на платформі Злата Огнєвіч (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова

Стиль початку 2000-х знову в трендах. Джинсові жилети, босоніжки на високій платформі і яскраві аксесуари створюють образи, в яких поєднуються ностальгія з сучасністю. Ця епоха відома своєю сміливістю і зухвалістю, що сьогодні знову привертає модників по всьому світу.

РБК-Україна вирішило розповісти, як стиль 2000-х переосмислила популярна українська співачка Злата Огнєвіч.

Який "лук" обрала Огнєвіч

Артистка позувала для фото в джинсовому жилеті на блискавці з глибоким V-подібним вирізом, що підкреслює фігуру. Він виконаний зі щільного деніму з потертостями.

Стиль 2000-х повертається: Злата Огнєвіч у джинсовому жилеті та босоніжках на платформі

Злата Огнєвіч (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Також вона вибрала джинси з низькою посадкою і розкльошеними штанинами, які були дуже популярні на початку 2000-х. Вони доповнені широким поясом з великою кількістю металевих елементів і пряжкою зі стразами або камінням.

Стиль 2000-х повертається: Злата Огнєвіч у джинсовому жилеті та босоніжках на платформі

Огнєвіч задає тренди (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Масивні шльопанці на високій так званій "пробковій" платформі, що також характерно для стилістики 2000-х.Стиль 2000-х повертається: Злата Огнєвіч у джинсовому жилеті та босоніжках на платформі

Співачка не боїться експериментувати зі стилем (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Також особливу увагу Злата Огнєвіч приділила аксесуарам:

  • широкий чокер на шиї зі сріблястого бісеру
  • сонцезахисні окуляри з овальними лінзами та тонкою оправою, які надають образу "гостроти"
  • кілька браслетів на одній руці: один світлий, схожий на широку манжету, і кілька тонких металевих
  • каблучки на пальцях.

Також доповнити образ у стилістиці 2000-х вона вирішила акцентом. Злата тримає в руці вінтажну відеокамеру, що є цікавим акцентом і підсилює відчуття "ретро".

Стиль 2000-х повертається: Злата Огнєвіч у джинсовому жилеті та босоніжках на платформі

Злата Огнєвіч показала цікавий лук (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Образ Злати Огнєвіч виконаний у стилістиці, що дуже нагадує Y2K (Year 2000) з елементами гранжу або диско. Y2K стиль характеризується низькими посадками, кроп-топами, джинсовими елементами, яскравими аксесуарами та елементами поп-культури того періоду.

Стиль 2000-х повертається: Злата Огнєвіч у джинсовому жилеті та босоніжках на платформі

Злата Огнєвіч (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Як носити такий образ у 2025 році

Джинсовий жилет

Замість дуже обтислого і короткого жилета, можна вибрати трохи вільніший крій або джинсовий жилет у стилі оверсайз, який можна носити поверх топа або навіть футболки. Джинс може бути більш якісним, без надмірних потертостей.

Джинси з низькою посадкою

Вони повернулися, але не в такому ж екстремальному варіанті, як у 2000-х. Можна вибрати джинси із середньою або трохи заниженою посадкою, які будуть більш комфортними й універсальними. Кльош залишається актуальним, але його розмір може бути менш вираженим.

Платформа

Взуття на платформі актуальне, але у 2025 році перевага надається більш стриманим і елегантним платформам, ніж масивні. Можна вибрати шкіряні босоніжки на платформі або навіть кросівки на платформі, якщо хочеться додати кежуал-елемент.

Стиль 2000-х повертається: Злата Огнєвіч у джинсовому жилеті та босоніжках на платформі

Злата Огнєвіч (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

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