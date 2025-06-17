Стиль 2000-х повертається: Злата Огнєвіч у джинсовому жилеті та босоніжках на платформі

Стиль початку 2000-х знову в трендах. Джинсові жилети, босоніжки на високій платформі і яскраві аксесуари створюють образи, в яких поєднуються ностальгія з сучасністю. Ця епоха відома своєю сміливістю і зухвалістю, що сьогодні знову привертає модників по всьому світу.

Який "лук" обрала Огнєвіч

Артистка позувала для фото в джинсовому жилеті на блискавці з глибоким V-подібним вирізом, що підкреслює фігуру. Він виконаний зі щільного деніму з потертостями.

Злата Огнєвіч (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Також вона вибрала джинси з низькою посадкою і розкльошеними штанинами, які були дуже популярні на початку 2000-х. Вони доповнені широким поясом з великою кількістю металевих елементів і пряжкою зі стразами або камінням.

Огнєвіч задає тренди (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Масивні шльопанці на високій так званій "пробковій" платформі, що також характерно для стилістики 2000-х.

Співачка не боїться експериментувати зі стилем (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Також особливу увагу Злата Огнєвіч приділила аксесуарам:

широкий чокер на шиї зі сріблястого бісеру

сонцезахисні окуляри з овальними лінзами та тонкою оправою, які надають образу "гостроти"

кілька браслетів на одній руці: один світлий, схожий на широку манжету, і кілька тонких металевих

каблучки на пальцях.

Також доповнити образ у стилістиці 2000-х вона вирішила акцентом. Злата тримає в руці вінтажну відеокамеру, що є цікавим акцентом і підсилює відчуття "ретро".

Злата Огнєвіч показала цікавий лук (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Образ Злати Огнєвіч виконаний у стилістиці, що дуже нагадує Y2K (Year 2000) з елементами гранжу або диско. Y2K стиль характеризується низькими посадками, кроп-топами, джинсовими елементами, яскравими аксесуарами та елементами поп-культури того періоду.

Злата Огнєвіч (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Як носити такий образ у 2025 році

Джинсовий жилет

Замість дуже обтислого і короткого жилета, можна вибрати трохи вільніший крій або джинсовий жилет у стилі оверсайз, який можна носити поверх топа або навіть футболки. Джинс може бути більш якісним, без надмірних потертостей.

Джинси з низькою посадкою

Вони повернулися, але не в такому ж екстремальному варіанті, як у 2000-х. Можна вибрати джинси із середньою або трохи заниженою посадкою, які будуть більш комфортними й універсальними. Кльош залишається актуальним, але його розмір може бути менш вираженим.

Платформа

Взуття на платформі актуальне, але у 2025 році перевага надається більш стриманим і елегантним платформам, ніж масивні. Можна вибрати шкіряні босоніжки на платформі або навіть кросівки на платформі, якщо хочеться додати кежуал-елемент.

Злата Огнєвіч (фото: instagram.com/zlata.ognevich)