Как выглядит самая модная обувь на лето: жена Усика задает тренды
Жена абсолютного чемпиона мира по боксу Александра Усика Екатерина продемонстрировала стильную летнюю обувь, которая уже успела стать модным хитом 2025 года.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Stories, которой жена Усика поделилась в Instagram.
Какой "лук" выбрала жена Усика
Екатерина Усик выбрала стильный, но одновременно комфортный образ, идеальный для повседневного выхода в город, а изюминкой стали балетки с животным принтом.
Монохромная основа
Супруга боксера надела total black look, который состоит из шорт и футболки. Поверх этого она накинула черный пиджак в стиле оверсайз, что придает образу современности и некоторый объем.
Отметим, что монохромный черный образ всегда выглядит элегантно и является отличным основанием для акцентных деталей.
Акцентные балетки
Главной изюминкой образа является ее обувь - балетки с анималистическим принтом. Леопардовый принт - очень яркий и модный акцент, который мгновенно привлекает внимание и разбавляет монохромность черной одежды.
Кроме того, балетки - это комфортная и стильная обувь, которая является отличным выбором для городских прогулок. Анималистические принты остаются популярными уже в течение нескольких сезонов, они придавают образу шика и дерзости.
Аксессуары
Образ дополняет небольшая черная сумка через плечо (кроссбоди), что подчеркивает практичность и удобство.
Отметим, что лук Екатерины Усик выглядит очень гармонично: она соединила классические черные вещи с трендовыми деталями (объемные рукава, анималистические балетки).
Это создает впечатление непринужденного шика. Балетки в этом контексте не только обеспечивают комфорт, но и играют роль ключевого стилистического элемента, придающего всему образу характера.
Образ Екатерины Усик с балетками (скриншот)
С чем еще носить балетки летом 2025
С шортами и льняной блузой
Романтичный и комфортный образ, идеально подходящий для жарких дней. Шорты из льна или хлопка в сочетании с легкой блузой создают непринужденный стиль. Балетки могут быть как текстильными, так и кожаными, с бантом или ремешком.
С платьем миди
Балетки с острым носом прекрасно дополняют платье миди, придавая образу элегантности. Такой комплект подходит как для офиса, так и для вечерних прогулок.
С джинсами и блузой
Комбинируйте балетки с джинсами и легкой блузой с рюшами или кружевом. Этот стильный и удобный образ подходит для повседневной носки.
С одеждой в стиле бохо
Балетки в сеточку также популярны этим летом. Они прекрасно сочетаются с легкими платьями или сарафанами, создавая образ в стиле бохо.
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