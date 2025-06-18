Как выглядит самая модная обувь на лето: жена Усика задает тренды

Жена абсолютного чемпиона мира по боксу Александра Усика Екатерина продемонстрировала стильную летнюю обувь, которая уже успела стать модным хитом 2025 года.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Stories, которой жена Усика поделилась в Instagram.

Какой "лук" выбрала жена Усика

Екатерина Усик выбрала стильный, но одновременно комфортный образ, идеальный для повседневного выхода в город, а изюминкой стали балетки с животным принтом.

Монохромная основа

Супруга боксера надела total black look, который состоит из шорт и футболки. Поверх этого она накинула черный пиджак в стиле оверсайз, что придает образу современности и некоторый объем.

Отметим, что монохромный черный образ всегда выглядит элегантно и является отличным основанием для акцентных деталей.

Акцентные балетки

Главной изюминкой образа является ее обувь - балетки с анималистическим принтом. Леопардовый принт - очень яркий и модный акцент, который мгновенно привлекает внимание и разбавляет монохромность черной одежды.

Кроме того, балетки - это комфортная и стильная обувь, которая является отличным выбором для городских прогулок. Анималистические принты остаются популярными уже в течение нескольких сезонов, они придавают образу шика и дерзости.

Аксессуары

Образ дополняет небольшая черная сумка через плечо (кроссбоди), что подчеркивает практичность и удобство.

Отметим, что лук Екатерины Усик выглядит очень гармонично: она соединила классические черные вещи с трендовыми деталями (объемные рукава, анималистические балетки).

Это создает впечатление непринужденного шика. Балетки в этом контексте не только обеспечивают комфорт, но и играют роль ключевого стилистического элемента, придающего всему образу характера.

Образ Екатерины Усик с балетками (скриншот)

С чем еще носить балетки летом 2025

С шортами и льняной блузой

Романтичный и комфортный образ, идеально подходящий для жарких дней. Шорты из льна или хлопка в сочетании с легкой блузой создают непринужденный стиль. Балетки могут быть как текстильными, так и кожаными, с бантом или ремешком.

С платьем миди

Балетки с острым носом прекрасно дополняют платье миди, придавая образу элегантности. Такой комплект подходит как для офиса, так и для вечерних прогулок.

С джинсами и блузой

Комбинируйте балетки с джинсами и легкой блузой с рюшами или кружевом. Этот стильный и удобный образ подходит для повседневной носки.

С одеждой в стиле бохо

Балетки в сеточку также популярны этим летом. Они прекрасно сочетаются с легкими платьями или сарафанами, создавая образ в стиле бохо.