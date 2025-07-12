Как выглядит самая модная обувь на лето 2025: Рамина в трендовых балетках

Блогерша и ведущая Рамина продемонстрировала трендовую обувь на лето 2025 - стильные балетки с декором. Они снова возвращаются в моду и уже стали любимой парой многих модниц этого сезона.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее Stories в Instagram.

Какие балетки выбрала Рамина

Для стильных повседневных образов ведущая выбрала кожаные балетки с кристаллами (крупными стразами). Они сочетают изящную элегантность, идеальный комфорт и визуальный WOW-эффект.

Рамина показала тренд лета 2025 (скриншот)

Отметим, что похожий вариант балеток, но с заклепками вместо камней, уже был на пике популярности в 2010-2015 годах. Это было время, когда мода тяготела к гламурному року, коже, черному цвету, массивным аксессуарам.

В 2020-2025 годах балетки вернулись в моду, но в более мягком и романтичном стиле - с крупными стразами. Они имеют классический силуэт с круглым носком, ремешком и плоской подошвой, а также украшенные кристаллами со всех сторон.

Рамина показала модную обувь на лето 2025 (фото: instagram.com/raminalalala)

Какие луки с трендовыми балетками продемонстрировала Рамина

Первый образ - в более элегантном стиле

Верх

Для стильного образа с балетками Рамина надела трикотажную футболку с короткими рукавами. Она имеет черно-белую горизонтальную полоску.

Особенности: черные планки по краям, на воротнике и рукавах в стилистике бренда "Шанель".

По центру расположены декоративные пуговицы, придающие образу шарма.

Низ

Черная юбка миди, выполнена из атласной ткани с легким блеском. Это элегантная юбка, которая придает образу женственности и утонченности.

Рамина показала, с чем носить балетки (скриншот)

Сумка

Черная кожаная сумка-тоут, которая имеет классический дизайн и является практичным аксессуаром.

Сочетание полосатого топа в стиле "Шанель", элегантной атласной юбки и необычных балеток создает образ в стиле "тихой роскоши" и современного минимализма с интересными деталями.

Рамина задает тренды (скриншот)

Второй лук - в стиле кэжуал

Это летний повседневный образ, в котором сочетаются спортивные элементы с женственностью и ретро-нотками. Он выглядит свежо, стильно и удобно.

Верх

Для такого лука Рамина выбрала светло-розовую футболку-поло с короткими рукавами. Воротник белый, что создает приятный контраст и придает классический акцент. Ткань выглядит мягкой и приятной для тела, что идеально для теплой погоды.

Низ

Также на ней короткая юбка темно-коричневого цвета. Длина мини делает образ игривым и молодежным.

Рамина показала, с чем носить балетки (скриншот)

Аксессуары

Очки: стильные солнцезащитные очки в светлой оправе типа "кошачий глаз", что придает образу винтажного шарма и подчеркивает черты лица.

Сумка: в руках она держит вместительную черную сумку с ручками и длинным ремешком, которая выглядит практичной и элегантной, дополняя темные акценты обуви.

Рамина показала стильный лук на лето (скриншот)