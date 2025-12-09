Як виглядає наймодніша шуба зими 2026: Леся Нікітюк задає тренди

Який "лук" вибрала Леся Нікітюк

Базою "луку" зірки виступає сіра сукня-піджак класичного крою, що створює стриману ділову основу та дає змогу експериментувати з аксесуарами.

Телеведуча продемонструвала один із головних трендів зими 2026 - об'ємну шубу з екохутра, що стала центральним елементом її образу. Нікітюк обрала верхній одяг відтінку "молоко" з хутра, стилізованого під шерсть лами.

Така шуба не тільки надає образу драматичності, а й демонструє актуальний тренд на етичну моду, оскільки використано екохутро.

Ще однією характерною деталлю став корсет зі шнурівкою, який підкреслює талію і формує силует "пісочного годинника". Цей елемент надає "луку" легкої гранжевої нотки, роблячи його більш виразним і сміливим.

Завершує образ чорний крислатий капелюх - він надає загадковості та елегантності.

Леся Нікітюк задає тренди (скриншот)

Композиція текстур у луці Лесі Нікітюк - гладка вовняна тканина піджака, пухнасте об'ємне хутро і корсет - ідеально ілюструє гру контрастів, де сірий, чорний і білий кольори створюють привабливий баланс.

Мінідовжина піджака, підкреслена талія та об'ємні рукави формують сучасний і жіночний силует.

Цей образ ідеально підійде для світських заходів, модних вечірок або фешн-шоу, де важливо мати сміливий, актуальний і незабутній вигляд. Леся Нікітюк ще раз підтвердила свій статус ікони стилю, демонструючи, як правильно поєднувати класику з модними акцентами зими 2026 року.

Яким взуттям доповнити образ як у Нікітюк

Високі чоботи до коліна або вище

Класичні чорні шкіряні або лаковані чоботи з прямою або трохи звуженою халявою підкреслять силует "пісочного годинника" і додадуть образу готичної нотки.

Ботильйони на високих стійких підборах

Ідеальний варіант для поєднання з мінідовжиною піджака, особливо якщо вибрати модель зі шнурівкою або декоративними ремінцями. Це додасть образу сміливого і трохи гранжевого настрою.

Туфлі на платформі або з грубим каблуком

Для більш вечірнього варіанту образу, що поєднує жіночність із сучасною драматичністю. Платформа робить силует стрункішим і підкреслює акцент на екохутрі.

Черевики в стилі combat boots

Для більш вуличного або стрітстайл-варіанту. Вони додадуть образу сміливості та гармонійно поєднуються з корсетним поясом і об'ємним хутром.

Леся Нікітюк (скриншот)