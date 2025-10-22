Як виглядає наймодніша куртка на осінь: приклад від Даші Астаф'євої

Українська модель і співачка Даша Астаф'єва продемонструвала стильний і комфортний "лук", у якому поєднуються ключові тренди сезону: багатошаровість, глибокі кольори та сміливе поєднання фактур.
Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на її Stories в Instagram.
Куртка-сорочка із замші
Центральним елементом образу стала куртка-сорочка глибокого винного кольору. Така модель - абсолютний must-have для прохолодної осінньої погоди.
Куртка має комір, накладні кишені з клапанами та блискавку, що надає їй легкої нотки вінтажу та мілітарі-шарму.
Матеріал - замша, яка актуальна в осінньому сезоні та ідеально передає настрій осені.
Гра силуетів: широкий низ + короткий верх
Астаф'єва об'єднала вкорочену куртку з широкими джинсами темно-синього кольору. Такий контраст між об'ємним низом і компактним верхом вигідно підкреслює фігуру і додає образу сучасності.
Широкі штани - ще один тренд, який відсилає на моду 90-х і ранніх 2000-х, але в новому прочитанні.
Яскраве взуття як акцент
Ще одна стильна деталь - взуття на масивній підошві гірчичного відтінку. Такий несподіваний вибір "розбавляє" стриману палітру образу і надає йому динаміки.
Це чудовий приклад того, як правильно додати колір в образ, не порушуючи його цілісності.
Базові кольори + акценти
Під курткою видно гольф-водолазку такого ж кольору. Такий монохром у верхній частині образу робить силует більш витягнутим і стильним.
Аксесуари лише підкреслюють виваженість: велика класична стьобана сумка на ланцюжку додає елегантності та шику.
Smart сasual з нотками вінтажу
Образ можна з упевненістю класифікувати як smart casual з вінтажними елементами.
Такий стиль чудово підходить для осені: він дає змогу залишатися в тренді, не жертвуючи зручністю. Образ Даші Астаф'євої - приклад того, як виглядати ефектно, не перевантажуючи лук деталями.
Замшева куртка-сорочка - це справжній мастхев для осіннього гардероба. Вона поєднує в собі комфорт, м'яку текстуру, тепло і стильний вигляд. Такий верхній шар легко адаптується до різних стилів.
З широкими джинсами або штанами
Це одне з наймодніших поєднань цієї осені. Об'ємна куртка-сорочка добре балансує з широкими штанами, особливо якщо вона укорочена.
З трикотажною сукнею або спідницею
Поєднання більш жорсткої замші з м'якими тканинами - це завжди гра на контрастах. Трикотаж додає жіночності, а куртка - структури.
Сукня-футляр або сукня-светр у поєднанні з курткою-сорочкою має дуже збалансований вигляд.
Додайте чоботи до коліна або ботильйони - і образ готовий для міських прогулянок або офісу.
З лаконічним тотал-луком
Створіть однотонний образ (наприклад, повністю у відтінках бежевого, сірого або бордового), а замшеву куртку використовуйте як верхній шар або колірний акцент.
Це підкреслить фактурність замші та зробить образ візуально дорожчим.
З водолазкою і джогерами
Цей варіант підійде для casual-луків і тих, хто цінує комфорт. М'яка водолазка, трикотажні або костюмні джогери + замшева сорочка - ідеальний образ на кожен день.
Додайте кросівки або лофери - комфорт гарантовано.
