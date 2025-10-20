Дружина Віктора Павліка показала трендові штани на осінь: з чим їх носити
Молода дружина Віктора Павліка, блогерка, підприємиця і концертна директорка Катерина Репяхова, зробила ставку на одну з головних тканин осінньо-зимового сезону - вельвет. Вона показала, як носити цей матеріал у повсякденному міському стилі.
Який "лук" вибрала дружина Павліка
На фотографіях Катерина позує в стильному, водночас невимушеному луці, який чудово підходить для прохолодної пори року.
Вельветові штани
Основним елементом образу стали вельветові штани в теплій відтінковій гамі - класичний коричневий колір, який завжди асоціюється з осіннім затишком. Цей матеріал знову переживає пік популярності, повертаючи моду 70-х у сучасну інтерпретацію.
Крій штанів - прямий, він надає силуету візуальної стрункості та створює модний ретро-настрій. Такі моделі чудово поєднуються як із взуттям на платформі, так і зі спортивним стилем, який активно просувають у fashion-трендах провідні інфлюенсери.
Катерина Репяхова (фото: instagram.com/repyahovakate)
Кардиган
Верхня частина образу - укорочений кардиган молочного відтінку. Ніжний кремовий колір балансує насичений коричневий низ і надає композиції легкості.
Класичний круглий виріз і акуратна застібка на ґудзики створюють чистий і структурований вигляд. Образ завершує тонкий білий пояс з витонченою пряжкою, який підкреслює талію і додає жіночності.
Дружина Павліка задає тренди (фото: instagram.com/repyahovakate)
Кросівки з тваринним принтом
На особливу увагу заслуговує вибір взуття. Катерина Репяхова зробила акцент на кросівках з тваринним принтом, що стало яскравим контрастом до базових відтінків вбрання.
Судячи з фото, це модель Adidas Samba або Gazelle - одна з найпопулярніших пар цього року серед fashion-блогерів. Леопардовий візерунок надає вигляду динаміки та сучасності, показуючи, що навіть класичний вельвет може мати свіжий вигляд.
Віктор Павлік з дружиною (фото: instagram.com/repyahovakate)
Таке поєднання - класичні штани з ретро-тканини й актуальне взуття з принтом - точно ілюструє головну тенденцію осені 2025: мікс базових матеріалів з яскравими деталями.
Образ Катерини - приклад того, як можна створити гармонійний аутфіт, поєднавши трендові елементи, класичні матеріали та сучасні акценти. Такий лук підходить як для прогулянок містом, так і для неформальних зустрічей, залишаючись комфортним і стильним.
Дружина Павліка показала модний лук на осінь (фото: instagram.com/repyahovakate)
Чим доповнити образ, як у дружини Павліка
Класичне пальто
Якщо хочеться надати образу більш вишуканого, міського звучання - ідеальним вибором стане довге вовняне пальто.
Найкраще підійдуть відтінки беж, camel або глибокий шоколад, що органічно поєднуються з коричневими вельветовими штанами.
Пальто з поясом підкреслить талію і збалансує об'єм низу. Такий варіант буде доречний як для офісу, так і для вечірньої прогулянки містом.
Об'ємний пуховик
Для більш холодної погоди або поїздок за місто лук можна доповнити коротким пуховиком oversize світлого відтінку - кремового, молочного або карамельного. Він створить контраст з текстурою вельвету і додасть образу трендової спортивної нотки.
Такий варіант особливо добре поєднується з кросівками, роблячи outfit максимально практичним і комфортним.
Коротка шкіряна куртка
Для тих, хто хоче трохи бунтарства в повсякденному стилі, варто звернути увагу на шкіряну куртку-косуху або бомбер.
Чорна або темно-коричнева шкіра підкреслить фактуру вельвету і додасть образу драйву. Це чудове рішення для концертів, зустрічей із друзями чи вечірніх прогулянок - шкіряна куртка миттєво додає образу характеру.
Дружина Павліка (фото: instagram.com/repyahovakate)
