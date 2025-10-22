Как выглядит самая модная куртка на осень: пример от Даши Астафьевой

Какой "лук" выбрала Астафьева

Куртка-рубашка из замши

Центральным элементом образа стала куртка-рубашка глубокого винного цвета. Такая модель - абсолютный must-have для прохладной осенней погоды.

Куртка имеет воротник, накладные карманы с клапанами и молнию, что придает ей легкую нотку винтажа и милитари-шарма.

Материал - замша, которая актуальна в осеннем сезоне и идеально передает настроение осени.

Игра силуэтов: широкий низ + короткий верх

Астафьева объединила укороченную куртку с широкими джинсами темно-синего цвета. Такой контраст между объемным низом и компактным верхом выгодно подчеркивает фигуру и придает образу современности.

Широкие штаны - еще один тренд, который отсылает на моду 90-х и ранних 2000-х, но в новом прочтении.

Яркая обувь как акцент

Еще одна стильная деталь - обувь на массивной подошве в горчичном оттенке. Такой неожиданный выбор "разбавляет" сдержанную палитру образа и придает ему динамику.

Это отличный пример того, как правильно добавить цвет в образ, не нарушая его целостности.

Базовые цвета + акценты

Под курткой виден гольф-водолазка такого же цвета. Такой монохром в верхней части образа делает силуэт более вытянутым и стильным.

Аксессуары лишь подчеркивают взвешенность: большая классическая стеганая сумка на цепочке придает элегантности и шика.

Smart сasual с нотками винтажа

Образ можно с уверенностью классифицировать как smart casual с винтажными элементами.

Такой стиль отлично подходит для осени: он позволяет оставаться в тренде, не жертвуя удобством. Образ Даши Астафьевой - пример того, как выглядеть эффектно, не перегружая лук деталями.

Даша Астафьева (скриншот)

С чем носить замшевую куртку-рубашку

Замшевая куртка-рубашка - это настоящий мастхев для осеннего гардероба. Она сочетает в себе комфорт, мягкую текстуру, тепло и стильный вид. Такой верхний слой легко адаптируется к разным стилям.

С широкими джинсами или брюками

Это одно из самых модных сочетаний этой осени. Объемная куртка-рубашка хорошо балансирует с широкими брюками, особенно если она укороченая.

Для базового лука: выберите темно-синие или черные джинсы и дополните белым гольфом.

выберите темно-синие или черные джинсы и дополните белым гольфом. Для эффектного варианта: добавьте обувь на платформе или грубые ботинки - получите стильный street style образ.

С трикотажным платьем или юбкой

Сочетание более жесткой замши с мягкими тканями - это всегда игра на контрастах. Трикотаж добавляет женственности, а куртка - структуры.

Платье-футляр или платье-свитер в сочетании с курткой-рубашкой выглядит очень сбалансированно.

Добавьте сапоги до колена или ботильоны - и образ готов для городских прогулок или офиса.

С лаконичным тотал-луком

Создайте однотонный образ (например, полностью в оттенках бежевого, серого или бордового), а замшевую куртку используйте в качестве верхнего слоя или цветового акцента.

Это подчеркнет фактурность замши и сделает образ зрительно более дорогим.

С водолазкой и джогерами

Этот вариант подойдет для casual-луков и тех, кто ценит комфорт. Мягкая водолазка, трикотажные или костюмные джогеры + замшевая рубашка - идеальный образ каждый день.

Добавьте кроссовки или лоферы - комфорт гарантирован.

Даша Астафьева (скриншот)