Как выглядит самая модная куртка на осень: пример от Даши Астафьевой

Украинская модель и певица Даша Астафьева продемонстрировала стильный и комфортный "лук", в котором сочетаются ключевые тренды сезона: многослойность, глубокие цвета и смелое сочетание фактур.
Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее Stories в Instagram.
Куртка-рубашка из замши
Центральным элементом образа стала куртка-рубашка глубокого винного цвета. Такая модель - абсолютный must-have для прохладной осенней погоды.
Куртка имеет воротник, накладные карманы с клапанами и молнию, что придает ей легкую нотку винтажа и милитари-шарма.
Материал - замша, которая актуальна в осеннем сезоне и идеально передает настроение осени.
Игра силуэтов: широкий низ + короткий верх
Астафьева объединила укороченную куртку с широкими джинсами темно-синего цвета. Такой контраст между объемным низом и компактным верхом выгодно подчеркивает фигуру и придает образу современности.
Широкие штаны - еще один тренд, который отсылает на моду 90-х и ранних 2000-х, но в новом прочтении.
Яркая обувь как акцент
Еще одна стильная деталь - обувь на массивной подошве в горчичном оттенке. Такой неожиданный выбор "разбавляет" сдержанную палитру образа и придает ему динамику.
Это отличный пример того, как правильно добавить цвет в образ, не нарушая его целостности.
Базовые цвета + акценты
Под курткой виден гольф-водолазка такого же цвета. Такой монохром в верхней части образа делает силуэт более вытянутым и стильным.
Аксессуары лишь подчеркивают взвешенность: большая классическая стеганая сумка на цепочке придает элегантности и шика.
Smart сasual с нотками винтажа
Образ можно с уверенностью классифицировать как smart casual с винтажными элементами.
Такой стиль отлично подходит для осени: он позволяет оставаться в тренде, не жертвуя удобством. Образ Даши Астафьевой - пример того, как выглядеть эффектно, не перегружая лук деталями.
Замшевая куртка-рубашка - это настоящий мастхев для осеннего гардероба. Она сочетает в себе комфорт, мягкую текстуру, тепло и стильный вид. Такой верхний слой легко адаптируется к разным стилям.
С широкими джинсами или брюками
Это одно из самых модных сочетаний этой осени. Объемная куртка-рубашка хорошо балансирует с широкими брюками, особенно если она укороченая.
С трикотажным платьем или юбкой
Сочетание более жесткой замши с мягкими тканями - это всегда игра на контрастах. Трикотаж добавляет женственности, а куртка - структуры.
Платье-футляр или платье-свитер в сочетании с курткой-рубашкой выглядит очень сбалансированно.
Добавьте сапоги до колена или ботильоны - и образ готов для городских прогулок или офиса.
С лаконичным тотал-луком
Создайте однотонный образ (например, полностью в оттенках бежевого, серого или бордового), а замшевую куртку используйте в качестве верхнего слоя или цветового акцента.
Это подчеркнет фактурность замши и сделает образ зрительно более дорогим.
С водолазкой и джогерами
Этот вариант подойдет для casual-луков и тех, кто ценит комфорт. Мягкая водолазка, трикотажные или костюмные джогеры + замшевая рубашка - идеальный образ каждый день.
Добавьте кроссовки или лоферы - комфорт гарантирован.
Вас также может заинтересовать