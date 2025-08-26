Як виглядає наймодніша спідниця на осінь 2025: дружина Позитива задає тренди

Який "лук" вибрала дружина Позитива

Образ Юлії Сахневич поєднує елементи різних стилів, створюючи сучасний і водночас етнічний вигляд.

Верх

Біла сорочка з об'ємними рукавами, які закінчуються широкими манжетами з рюшами.

Поверх сорочки вона одягла жилет, прикрашений вишивкою чорного кольору, що нагадує традиційні українські мотиви, але виконаний у більш сучасному мінімалістичному стилі.

Низ

Доповнити лук дружина Позитиву вирішила спідницею максі з легкої тканини світло-блакитного відтінку, яка за своїм кольором і текстурою нагадує джинсову.

Ця спідниця має вільний крій і високу талію, що підкреслює загальну легкість і невимушеність образу. Завдяки цій деталі образ виглядає більш м'яким і романтичним.

Юлія Сахневич (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)

Зачіска

Волосся заплетене у дві довгі, тугі коси.

Аксесуари

Образ доповнюють срібні сережки-кільця і кілька каблучок на пальцях.

Стиль

Поєднання елементів бохо-шику (вільний крій, натуральні тканини) та етностилю (мотиви вишивки, коси). Його можна описати як сучасне етнобохо. Цей стиль популярний серед тих, хто любить ручну роботу, народні традиції та прагне поєднати їх із сучасними трендами.

Дружина Позитива показала модний лук (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)

Чому джинсова спідниця - мастхев на осінь 2025

Джинсова спідниця-максі дійсно є одним із ключових трендів осені 2025 року. Ось кілька причин, чому ця річ стала незамінною річчю в гардеробі.

Універсальність

Денім - це позачасова класика, яка легко поєднується майже з будь-яким одягом. Джинсову спідницю можна носити з базовою футболкою або светром, а також елегантною блузою або структурованим піджаком.

Це дає змогу створювати образи як для повсякденного життя, так і для офісу чи вечірнього виходу.

Юлія Сахневич показала джинсову спідницю на осінь (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)

Комфорт і практичність

Денім - щільна і зносостійка тканина, що робить спідницю ідеальною для прохолодної осінньої погоди. Вона не обмежує рухів і забезпечує комфорт протягом усього дня.

Повернення ретро-стилю

Довгі джинсові спідниці з високою талією, популярні в 90-х і на початку 2000-х, тріумфально повертаються.

Дизайнери пропонують моделі з розрізами, необробленими краями, асиметричними застібками або накладними кишенями, що надає сучасного вигляду ретро-силуету.

Стильний образ від Юлії Сахневич (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)

Етно- і бохо-мотиви

Джинсова спідниця відмінно вписується в стиль бохо-шик, який теж набирає обертів. Поєднання джинсової спідниці з вишитим жилетом, як на фото, або з сорочкою з об'ємними рукавами створює богемний і дуже актуальний образ.

Різноманітність моделей

В осінньому сезоні 2025 року в тренді не тільки класичні сині спідниці, а й моделі різних відтінків (від світло-блакитного до майже чорного), а також з анімалістичними принтами, вишивкою або аплікаціями.

Це дає можливість кожній модниці знайти варіант до душі.

Юлія Сахневич (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)