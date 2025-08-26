Как выглядит самая модная юбка на осень 2025: жена Позитива задает тренды

Какой "лук" выбрала жена Позитива

Образ Юлии Сахневич сочетает элементы разных стилей, создавая современный и одновременно этнический облик.

Верх

Белая рубашка с объемными рукавами, которые заканчиваются широкими манжетами с рюшами.

Поверх рубашки она надела жилет, украшенный вышивкой черного цвета, напоминающей традиционные украинские мотивы, но выполненный в более современном минималистическом стиле.

Низ

Дополнить лук жена Позитива решила юбкой макси из легкой ткани светло-голубого оттенка, которая по своему цвету и текстуре напоминает джинсовую.

Эта юбка имеет свободный крой и высокую талию, что подчеркивает общую легкость и непринужденность образа. Благодаря этой детали образ выглядит более мягким и романтичным.

Юлия Сахневич (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)

Прическа

Волосы заплетены в две длинные, тугие косы.

Аксессуары

Образ дополняют серебряные серьги-кольца и несколько колечек на пальцах.

Стиль

Сочетание элементов бохо-шика (свободный крой, натуральные ткани) и этно-стиля (мотивы вышивки, косы). Его можно описать как современное этно-бохо. Этот стиль популярен среди тех, кто любит ручную работу, народные традиции и стремится соединить их с современными трендами.

Жена Позитива показала модный лук (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)

Почему джинсовая юбка - мастхев на осень 2025

Джинсовая юбка-макси действительно является одним из ключевых трендов осени 2025 года. Вот несколько причин, почему эта вещь стала незаменимой вещью в гардеробе.

Универсальность

Деним - это вневременная классика, которая легко сочетается почти с любой одеждой. Джинсовую юбку можно носить с базовой футболкой или свитером, а также элегантной блузой или структурированным пиджаком.

Это позволяет создавать образы как для повседневной жизни, так и для офиса или вечернего выхода.

Юлия Сахневич показала джинсовую юбку на осень (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)

Комфорт и практичность

Деним - плотная и износостойкая ткань, что делает юбку идеальной для прохладной осенней погоды. Она не ограничивает движения и обеспечивает комфорт в течение всего дня.

Возвращение ретро-стиля

Длинные джинсовые юбки с высокой талией, популярные в 90-х и начале 2000-х, триумфально возвращаются.

Дизайнеры предлагают модели с разрезами, необработанными краями, асимметричными застежками или накладными карманами, что придает современный вид ретро-силуэту.

Стильный образ от Юлии Сахневич (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)

Этно- и бохо-мотивы

Джинсовая юбка отлично вписывается в стиль бохо-шик, который тоже набирает обороты. Сочетание джинсовой юбки с вышитым жилетом, как на фото, или с рубашкой с объемными рукавами создает богемный и очень актуальный образ.

Разнообразие моделей

В осеннем сезоне 2025 года в тренде не только классические синие юбки, но и модели разных оттенков (от светло-голубого до почти черного), а также с анималистическими принтами, вышивкой или аппликациями.

Это дает возможность каждой моднице найти вариант по душе.

Юлия Сахневич (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)