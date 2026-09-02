Как выглядит Национальный университет пищевых технологий после удара дрона: появились фото
В среду, 2 сентября, российские оккупанты ударили по одному из киевских вузов. Позже стало известно, что под ударом оказался Национальный университет пищевых технологий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра образования и науки Андрея Бутенко и сообщение пресс-службы университета.
"Сегодня днем Россия нанесла удар по Национальному университету пищевых технологий. Повреждены здания университета. Среди студентов и преподавателей пострадавших нет", - отметил он.
Министр также поблагодарил руководство и работников университета, которые организовали образовательный процесс с учетом всех рисков безопасности.
Также появились первые фото того, как выглядит Национальный университет пищевых технологий после вражеского обстрела.
Фото: последствия удара по Национальному университету пищевых технологий (facebook.com/andrii.butenko.official)
"Сегодня утром Россия попала в наш университет. К сожалению, есть значительные разрушения некоторых корпусов. Количество пострадавших - уточняется", - говорится в заявлении вуза.
В образовательном учреждении подчеркнули, что университет - это прежде всего люди, и "пока мы вместе, его не разрушить".
Напомним, сегодня российские оккупанты атаковали Киев. Несколько часов назад после вражеского удара в столице вспыхнул пожар. Возгорание в Голосеевском районе ликвидировали спасатели.
Кроме того, российские оккупанты ударили беспилотниками по складскому зданию в Киеве.
О том, что известно о последствиях атаки на Киев по состоянию на данный момент - читайте в материале РБК-Украина.