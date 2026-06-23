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Как выглядит мост через Северо-Крымский канал после удара ССО: спутниковые снимки

21:32 23.06.2026 Вт
2 мин
Пока оккупанты оценивают последствия атаки, спутники уже показали результат в деталях
aimg Мария Науменко
Как выглядит мост через Северо-Крымский канал после удара ССО: спутниковые снимки Фото: оператор БПЛА (Getty Images)
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Новые снимки из космоса показали состояние моста через Северо-Крымский канал после атаки. Этот объект россияне использовали для военной логистики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект "Схемы" издания "Радио Свобода".

Журналисты опубликовали спутниковый снимок Planet Labs от 23 июня, на котором видно состояние железнодорожного моста через Северо-Крымский канал после ударов, нанесенных 22 и 23 июня.

На обнародованных спутниковых снимках заметны изменения в районе мостового перехода, по сравнению с кадрами, сделанными до удара.

Как выглядит мост через Северо-Крымский канал после удара ССО: спутниковые снимки

Фото: железнодорожный мост через Северо-Крымский канал в Крыму до удара, снимок от 20 июня 2026 года (Схемы/Planet Labs)

Как выглядит мост через Северо-Крымский канал после удара ССО: спутниковые снимки

Фото: Последствия удара по железнодорожному мосту через Северо-Крымский канал в Крыму, снимок от 23 июня 2026 года (Схемы/Planet Labs)

В частности, в зоне моста фиксируются повреждения конструкций, а также следы разрушений на близлежащей территории.

Ранее Силы специальных операций ВСУ сообщили о поражении этого объекта вблизи села Раздольное во временно оккупированном Крыму.

В ведомстве назвали мост "стратегической военно-логистической артерией окупантов".

По данным ССО, объект был частью транспортного коридора, через который русские войска перемещали грузы, ресурсы и военное имущество.

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В частности, мост использовался для обеспечения группировки войск на южном направлении по маршруту с территории России через Крым. Также он являлся важным элементом внутренней логистики на полуострове и обеспечивал функционирование российской военной инфраструктуры в оккупированном Крыму.

Опубликованные спутниковые кадры позволяют оценить последствия удара по одному из важнейших логистических объектов, который использовался российскими войсками на оккупированной территории.

Напомним, в ночь на 23 июня ССО заявили об уничтожении железнодорожного моста через Северо-Крымский канал в Крыму.

По данным военных, он использовался оккупантами для опрокидывания ресурсов и обеспечения логистики на южном направлении.

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