Головна » Lifestyle » Мода та краса

Як виглядає ідеальний тренч на осінь: Ольга Мартиновська задає тренди

Середа 05 листопада 2025 15:19
Як виглядає ідеальний тренч на осінь: Ольга Мартиновська задає тренди Ольга Мартиновська (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова

Суддя кулінарного шоу "МастерШеф" Ольга Мартиновська довела, що класичний тренч - не просто верхній одяг, а основа стильного осіннього образу.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на її пост в Instagram.

Який "лук" вибрала зірка "МастерШеф"

Основний акцент - тренч пісочного відтінку

Колір: класичний бежевий, універсальний і завжди актуальний. Це база осіннього гардероба.

Фасон: він має типові деталі тренча - широкий комір, погони, пояс. Довжина - міді, що додає образу елегантності та краще захищає від дощу і вітру.

Стилізація: Ольга носить його розстебнутим, що дає змогу бачити нижні шари одягу та підкреслює багатошаровість. Це створює відчуття легкості та невимушеності.

Як виглядає ідеальний тренч на осінь: Ольга Мартиновська задає трендиОльга Мартиновська (фото: instagram.com/olga_martynovska)

Принцип багатошаровості

Внутрішній шар: під верхній одяг Мартиновська одягла чорний топ з високим горлом і без рукавів. Це створює чисту лінію біля шиї та додає строгості.

Середній шар (піджак): поверх чорного топа одягнений укорочений вельветовий піджак коричневого кольору. Цей шар додає текстуру і колір.

Зовнішній шар (тренч): він слугує фінальним, захисним і довгим шаром.

Ця комбінація кольорів (бежевий, коричневий, чорний) є класичною для осені.

Як виглядає ідеальний тренч на осінь: Ольга Мартиновська задає трендиОльга Мартиновська показала стильний "лук" (фото: instagram.com/olga_martynovska)

Нижня частина та аксесуари

Штани: вельветові штани широкого крою такого ж коричневого відтінку, що й піджак. Це створює монохромність у нижній частині ансамблю і візуально витягує силует.

Взуття: масивні чорні черевики на грубій підошві. Це надає "луку" сучасності та практичності в дощову погоду.

Сумка: велика чорна сумка - ідеальний вибір для подорожей або ділових поїздок.

Прикраси: тонкий золотий ланцюжок з кулоном - мінімалістичний, але елегантний акцент.

Як виглядає ідеальний тренч на осінь: Ольга Мартиновська задає трендиМартиновська показала стильний "лук" на осінь (фото: instagram.com/olga_martynovska)

Чому тренч у тренді восени 2025

Основна причина його популярності - універсальність: тренч підходить для міських прогулянок, офісних буднів і навіть подорожей.

Його класичний фасон, широкий комір, пояс, довжина міді або максі дають змогу легко поєднувати його з різними шарами одягу, створюючи багатошарові образи, що є такими актуальними в сезоні.

Ключовий тренд 2025 року - гра з фактурами та кольорами. Тренч у поєднанні з вельветовими піджаками, трикотажними водолазками й широкими штанами створює гармонійний і структурований силует.

Бежеві та пісочні відтінки залишаються класикою, але до них додаються теплі коричневі та теракотові акценти, що відтворюють атмосферу осені.

Крім естетики, тренч дуже практичний: водовідштовхувальні тканини та довжина до коліна або щиколотки захищають від дощу й вітру, а лацкани та пояс дають змогу регулювати комфорт у будь-яку погоду.

Як виглядає ідеальний тренч на осінь: Ольга Мартиновська задає трендиЗірка "МастерШеф" показала стильний образ на осінь (фото: instagram.com/olga_martynovska)

