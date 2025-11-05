Як виглядає ідеальний тренч на осінь: Ольга Мартиновська задає тренди
Суддя кулінарного шоу "МастерШеф" Ольга Мартиновська довела, що класичний тренч - не просто верхній одяг, а основа стильного осіннього образу.
Який "лук" вибрала зірка "МастерШеф"
Основний акцент - тренч пісочного відтінку
Колір: класичний бежевий, універсальний і завжди актуальний. Це база осіннього гардероба.
Фасон: він має типові деталі тренча - широкий комір, погони, пояс. Довжина - міді, що додає образу елегантності та краще захищає від дощу і вітру.
Стилізація: Ольга носить його розстебнутим, що дає змогу бачити нижні шари одягу та підкреслює багатошаровість. Це створює відчуття легкості та невимушеності.
Принцип багатошаровості
Внутрішній шар: під верхній одяг Мартиновська одягла чорний топ з високим горлом і без рукавів. Це створює чисту лінію біля шиї та додає строгості.
Середній шар (піджак): поверх чорного топа одягнений укорочений вельветовий піджак коричневого кольору. Цей шар додає текстуру і колір.
Зовнішній шар (тренч): він слугує фінальним, захисним і довгим шаром.
Ця комбінація кольорів (бежевий, коричневий, чорний) є класичною для осені.
Нижня частина та аксесуари
Штани: вельветові штани широкого крою такого ж коричневого відтінку, що й піджак. Це створює монохромність у нижній частині ансамблю і візуально витягує силует.
Взуття: масивні чорні черевики на грубій підошві. Це надає "луку" сучасності та практичності в дощову погоду.
Сумка: велика чорна сумка - ідеальний вибір для подорожей або ділових поїздок.
Прикраси: тонкий золотий ланцюжок з кулоном - мінімалістичний, але елегантний акцент.
Чому тренч у тренді восени 2025
Основна причина його популярності - універсальність: тренч підходить для міських прогулянок, офісних буднів і навіть подорожей.
Його класичний фасон, широкий комір, пояс, довжина міді або максі дають змогу легко поєднувати його з різними шарами одягу, створюючи багатошарові образи, що є такими актуальними в сезоні.
Ключовий тренд 2025 року - гра з фактурами та кольорами. Тренч у поєднанні з вельветовими піджаками, трикотажними водолазками й широкими штанами створює гармонійний і структурований силует.
Бежеві та пісочні відтінки залишаються класикою, але до них додаються теплі коричневі та теракотові акценти, що відтворюють атмосферу осені.
Крім естетики, тренч дуже практичний: водовідштовхувальні тканини та довжина до коліна або щиколотки захищають від дощу й вітру, а лацкани та пояс дають змогу регулювати комфорт у будь-яку погоду.
