ua en ru
Ср, 05 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Lifestyle » Мода и красота

Как выглядит идеальный тренч на осень: Ольга Мартыновская задает тренды

Среда 05 ноября 2025 15:19
UA EN RU
Как выглядит идеальный тренч на осень: Ольга Мартыновская задает тренды Ольга Мартыновская (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

Судья кулинарного шоу "МастерШеф" Ольга Мартыновская доказала, что классический тренч - не просто верхняя одежда, а основа стильного осеннего образа.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее пост в Instagram.

Какой "лук" выбрала звезда "МастерШеф"

Основной акцент - тренч песочного оттенка

Цвет: классический бежевый, универсальный и всегда актуальный. Это база осеннего гардероба.

Фасон: он имеет типичные детали тренча - широкий воротник, погоны, пояс. Длина - миди, что придает образу элегантности и лучше защищает от дождя и ветра.

Стилизация: Ольга носит его расстегнутым, что позволяет видеть нижние слои одежды и подчеркивает многослойность. Это создает чувство легкости и непринужденности.

Как выглядит идеальный тренч на осень: Ольга Мартыновская задает трендыОльга Мартыновская (фото: instagram.com/olga_martynovska)

Принцип многослойности

Внутренний слой: под верхнюю одежду Мартыновская одела черный топ с высоким горлом и без рукавов. Это создает чистую линию у шеи и придает строгости.

Средний слой (пиджак): поверх черного топа одет укороченный вельветовый пиджак коричневого цвета. Этот слой добавляет текстуру и цвет.

Внешний слой (тренч): он служит финальным, защитным и длинным слоем.

Эта комбинация цветов (бежевый, коричневый, черный) является классической для осени.

Как выглядит идеальный тренч на осень: Ольга Мартыновская задает трендыОльга Мартыновская показала стильный "лук" (фото: instagram.com/olga_martynovska)

Нижняя часть и аксессуары

Брюки: вельветовые брюки широкого кроя такого же коричневого оттенка, что и пиджак. Это создает монохромность в нижней части ансамбля и визуально вытягивает силуэт.

Обувь: массивные черные ботинки на грубой подошве. Это придает "луку" современности и практичности в дождливую погоду.

Сумка: большая черная сумка - идеальный выбор для путешествий или деловых поездок.

Украшения: тонкая золотая цепочка с кулоном - минималистичный, но элегантный акцент.

Как выглядит идеальный тренч на осень: Ольга Мартыновская задает трендыМартыновская показала стильный "лук" на осень (фото: instagram.com/olga_martynovska)

Почему тренч в тренде осенью 2025

Основная причина его популярности - универсальность: тренч подходит для городских прогулок, офисных будней и даже путешествий.

Его классический фасон, широкий воротник, пояс, длина миди или макси позволяют легко сочетать его с разными слоями одежды, создавая многослойные образы, которые так актуальны в сезоне.

Ключевой тренд 2025 года - игра с фактурами и цветами. Тренч в сочетании с вельветовыми пиджаками, трикотажными водолазками и широкими брюками создает гармоничный и структурированный силуэт.

Бежевые и песочные оттенки остаются классикой, но к ним добавляются теплые коричневые и терракотовые акценты, воспроизводящие атмосферу осени.

Кроме эстетики, тренч очень практичен: водоотталкивающие ткани и длина до колена или лодыжки защищают от дождя и ветра, а лацканы и пояс позволяют регулировать комфорт в любую погоду.

Как выглядит идеальный тренч на осень: Ольга Мартыновская задает трендыЗвезда "МастерШеф"показала стильный образ на осень (фото: instagram.com/olga_martynovska)

Вас также может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Тренды Модные тренды Стиль жизни
Новости
По 50 тысяч гривен при рождении ребенка: Рада приняла долгожданный закон
По 50 тысяч гривен при рождении ребенка: Рада приняла долгожданный закон
Аналитика
Дальше от Москвы. Как Россия потеряла нефтяной рынок Европы и кто занял ее место
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Дальше от Москвы. Как Россия потеряла нефтяной рынок Европы и кто занял ее место