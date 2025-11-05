Как выглядит идеальный тренч на осень: Ольга Мартыновская задает тренды
Судья кулинарного шоу "МастерШеф" Ольга Мартыновская доказала, что классический тренч - не просто верхняя одежда, а основа стильного осеннего образа.
Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее пост в Instagram.
Какой "лук" выбрала звезда "МастерШеф"
Основной акцент - тренч песочного оттенка
Цвет: классический бежевый, универсальный и всегда актуальный. Это база осеннего гардероба.
Фасон: он имеет типичные детали тренча - широкий воротник, погоны, пояс. Длина - миди, что придает образу элегантности и лучше защищает от дождя и ветра.
Стилизация: Ольга носит его расстегнутым, что позволяет видеть нижние слои одежды и подчеркивает многослойность. Это создает чувство легкости и непринужденности.
Ольга Мартыновская (фото: instagram.com/olga_martynovska)
Принцип многослойности
Внутренний слой: под верхнюю одежду Мартыновская одела черный топ с высоким горлом и без рукавов. Это создает чистую линию у шеи и придает строгости.
Средний слой (пиджак): поверх черного топа одет укороченный вельветовый пиджак коричневого цвета. Этот слой добавляет текстуру и цвет.
Внешний слой (тренч): он служит финальным, защитным и длинным слоем.
Эта комбинация цветов (бежевый, коричневый, черный) является классической для осени.
Ольга Мартыновская показала стильный "лук" (фото: instagram.com/olga_martynovska)
Нижняя часть и аксессуары
Брюки: вельветовые брюки широкого кроя такого же коричневого оттенка, что и пиджак. Это создает монохромность в нижней части ансамбля и визуально вытягивает силуэт.
Обувь: массивные черные ботинки на грубой подошве. Это придает "луку" современности и практичности в дождливую погоду.
Сумка: большая черная сумка - идеальный выбор для путешествий или деловых поездок.
Украшения: тонкая золотая цепочка с кулоном - минималистичный, но элегантный акцент.
Мартыновская показала стильный "лук" на осень (фото: instagram.com/olga_martynovska)
Почему тренч в тренде осенью 2025
Основная причина его популярности - универсальность: тренч подходит для городских прогулок, офисных будней и даже путешествий.
Его классический фасон, широкий воротник, пояс, длина миди или макси позволяют легко сочетать его с разными слоями одежды, создавая многослойные образы, которые так актуальны в сезоне.
Ключевой тренд 2025 года - игра с фактурами и цветами. Тренч в сочетании с вельветовыми пиджаками, трикотажными водолазками и широкими брюками создает гармоничный и структурированный силуэт.
Бежевые и песочные оттенки остаются классикой, но к ним добавляются теплые коричневые и терракотовые акценты, воспроизводящие атмосферу осени.
Кроме эстетики, тренч очень практичен: водоотталкивающие ткани и длина до колена или лодыжки защищают от дождя и ветра, а лацканы и пояс позволяют регулировать комфорт в любую погоду.
Звезда "МастерШеф"показала стильный образ на осень (фото: instagram.com/olga_martynovska)
