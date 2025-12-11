Як відключатимуть світло у Києві 12 грудня: з'явилися графіки

У п'ятницю, 12 грудня, у Києві продовжать відключати світло за графіками. Протягом доби мешканці і гості столиці будуть без електрики до 17 годин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК в Telegram .

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, прем'єр-міністр Юлія Свириденко раніше заявила, що в Україні станом на зараз по всій країні діють три черги графіків погодинних відключень електроенергії. Вона наголосила, що уряд працює над скороченням тривалості вимкнень.

За даними джерел РБК-Україна, робота зі скорочення тривалості відключень дійсно ведеться. Скоротити кількість відключень світла планують за рахунок скорочення кількості об'єктів критичної інфраструктури. Відповідно, будуть відключати не тільки об'єкти, але й всіх інших абонентів, які знаходяться на їхній лінії.

Зазначимо, до кінця тижня у більшості областей відключення стосуватимуться трьох черг споживачів. В результаті українці протягом доби будуть без електрики до 12 годин.