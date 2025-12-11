Як відключатимуть світло у Києві 12 грудня: з'явилися графіки
У п'ятницю, 12 грудня, у Києві продовжать відключати світло за графіками. Протягом доби мешканці і гості столиці будуть без електрики до 17 годин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК в Telegram.
Завтра світло у столиці відключатимуть наступним чином:
- 1.1 черга - світла не буде з 00:00 до 03:00, з 06:30 до 13:30 та з 17:00 до 20:30;
- 1.2 черга - світла не буде з 00:00 до 03:00, з 06:30 до 13:30 та з 17:00 до 22:00;
- 2.1 черга - світла не буде з 06:30 до 13:30 та з 17:00 до 24:00;
- 2.2 черга - світла не буде з 00:00 до 03:00, з 06:30 до 10:00 та з 17:00 до 24:00;
- 3.1 черга - світла не буде з 00:00 до 06:30, з 10:00 до 17:00 та з 20:30 до 24:00;
- 3.2 черга - світла не буде з 00:00 до 06:30, з 10:00 до 13:30 та з 20:30 до 24:00;
- 4.1 черга - світла не буде з 00:00 до 06:30, з 10:00 до 17:00 та з 20:30 до 24:00;
- 4.2 черга - світла не буде з 00:00 до 03:00, з 10:00 до 17:00 та з 20:30 до 24:00;
- 5.1 черга - світла не буде з 03:00 до 10:00 та з 13:30 до 20:30;
- 5.2 черга - світла не буде з 03:00 до 06:30 та з 13:30 до 20:30;
- 6.1 черга - світла не буде з 03:00 до 10:00 та з 13:30 до 17:00;
- 6.2 черга - світла не буде з 03:00 до 10:00 та з 13:30 до 20:30.
Фото: графіки відключень світла для Києва на 12 грудня (t.me/dtek_ua)
Відключення світла в Україні
Нагадаємо, прем'єр-міністр Юлія Свириденко раніше заявила, що в Україні станом на зараз по всій країні діють три черги графіків погодинних відключень електроенергії. Вона наголосила, що уряд працює над скороченням тривалості вимкнень.
За даними джерел РБК-Україна, робота зі скорочення тривалості відключень дійсно ведеться. Скоротити кількість відключень світла планують за рахунок скорочення кількості об'єктів критичної інфраструктури. Відповідно, будуть відключати не тільки об'єкти, але й всіх інших абонентів, які знаходяться на їхній лінії.
Зазначимо, до кінця тижня у більшості областей відключення стосуватимуться трьох черг споживачів. В результаті українці протягом доби будуть без електрики до 12 годин.