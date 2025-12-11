ua en ru
Чт, 11 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

Как будут отключать свет в Киеве 12 декабря: появились графики

Киев, Четверг 11 декабря 2025 19:00
UA EN RU
Как будут отключать свет в Киеве 12 декабря: появились графики Иллюстративное фото: в Киеве 12 декабря будут действовать отключения света по графикам (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

В пятницу, 12 декабря, в Киеве продолжат отключать свет по графикам. В течение суток жители и гости столицы будут без электричества до 17 часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК в Telegram.

Завтра свет в столице будут отключать следующим образом:

  • 1.1 очередь - света не будет с 00:00 до 03:00, с 06:30 до 13:30 и с 17:00 до 20:30;
  • 1.2 очередь - света не будет с 00:00 до 03:00, с 06:30 до 13:30 и с 17:00 до 22:00;
  • 2.1 очередь - света не будет с 06:30 до 13:30 и с 17:00 до 24:00;
  • 2.2 очередь - света не будет с 00:00 до 03:00, с 06:30 до 10:00 и с 17:00 до 24:00;
  • 3.1 очередь - света не будет с 00:00 до 06:30, с 10:00 до 17:00 и с 20:30 до 24:00;
  • 3.2 очередь - света не будет с 00:00 до 06:30, с 10:00 до 13:30 и с 20:30 до 24:00;
  • 4.1 очередь - света не будет с 00:00 до 06:30, с 10:00 до 17:00 и с 20:30 до 24:00;
  • 4.2 очередь - света не будет с 00:00 до 03:00, с 10:00 до 17:00 и с 20:30 до 24:00;
  • 5.1 очередь - света не будет с 03:00 до 10:00 и с 13:30 до 20:30;
  • 5.2 очередь - света не будет с 03:00 до 06:30 и с 13:30 до 20:30;
  • 6.1 очередь - света не будет с 03:00 до 10:00 и с 13:30 до 17:00;
  • 6.2 очередь - света не будет с 03:00 до 10:00 и с 13:30 до 20:30.

Фото: графики отключений света для Киева на 12 декабря (t.me/dtek_ua)

Отключение света в Украине

Напомним, премьер-министр Юлия Свириденко ранее заявила, что в Украине по состоянию на сейчас по всей стране действуют три очереди графиков почасовых отключений электроэнергии. Она подчеркнула, что правительство работает над сокращением продолжительности отключений.

По данным источников РБК-Украина, работа по сокращению продолжительности отключений действительно ведется. Сократить количество отключений света планируют за счет сокращения количества объектов критической инфраструктуры. Соответственно, будут отключать не только объекты, но и всех остальных абонентов, которые находятся на их линии.

Отметим, до конца недели в большинстве областей отключения будут касаться трех очередей потребителей. В результате украинцы в течение суток будут без электричества до 12 часов.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭК Киев Графики отключения света Электроэнергия
Новости
Будет ли энергетическое перемирие и когда возможно прекращение огня: что говорит Зеленский
Будет ли энергетическое перемирие и когда возможно прекращение огня: что говорит Зеленский
Аналитика
Света будет больше? Смогут ли решения Кабмина смягчить графики отключений
Юрий Дощатов, Дмитрий Сидоров Света будет больше? Смогут ли решения Кабмина смягчить графики отключений