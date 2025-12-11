Как будут отключать свет в Киеве 12 декабря: появились графики
В пятницу, 12 декабря, в Киеве продолжат отключать свет по графикам. В течение суток жители и гости столицы будут без электричества до 17 часов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК в Telegram.
Завтра свет в столице будут отключать следующим образом:
- 1.1 очередь - света не будет с 00:00 до 03:00, с 06:30 до 13:30 и с 17:00 до 20:30;
- 1.2 очередь - света не будет с 00:00 до 03:00, с 06:30 до 13:30 и с 17:00 до 22:00;
- 2.1 очередь - света не будет с 06:30 до 13:30 и с 17:00 до 24:00;
- 2.2 очередь - света не будет с 00:00 до 03:00, с 06:30 до 10:00 и с 17:00 до 24:00;
- 3.1 очередь - света не будет с 00:00 до 06:30, с 10:00 до 17:00 и с 20:30 до 24:00;
- 3.2 очередь - света не будет с 00:00 до 06:30, с 10:00 до 13:30 и с 20:30 до 24:00;
- 4.1 очередь - света не будет с 00:00 до 06:30, с 10:00 до 17:00 и с 20:30 до 24:00;
- 4.2 очередь - света не будет с 00:00 до 03:00, с 10:00 до 17:00 и с 20:30 до 24:00;
- 5.1 очередь - света не будет с 03:00 до 10:00 и с 13:30 до 20:30;
- 5.2 очередь - света не будет с 03:00 до 06:30 и с 13:30 до 20:30;
- 6.1 очередь - света не будет с 03:00 до 10:00 и с 13:30 до 17:00;
- 6.2 очередь - света не будет с 03:00 до 10:00 и с 13:30 до 20:30.
Фото: графики отключений света для Киева на 12 декабря (t.me/dtek_ua)
Отключение света в Украине
Напомним, премьер-министр Юлия Свириденко ранее заявила, что в Украине по состоянию на сейчас по всей стране действуют три очереди графиков почасовых отключений электроэнергии. Она подчеркнула, что правительство работает над сокращением продолжительности отключений.
По данным источников РБК-Украина, работа по сокращению продолжительности отключений действительно ведется. Сократить количество отключений света планируют за счет сокращения количества объектов критической инфраструктуры. Соответственно, будут отключать не только объекты, но и всех остальных абонентов, которые находятся на их линии.
Отметим, до конца недели в большинстве областей отключения будут касаться трех очередей потребителей. В результате украинцы в течение суток будут без электричества до 12 часов.