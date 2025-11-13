ua en ru
Як відключатимуть світло 14 листопада: "Укренерго" оприлюднило графіки

Україна, Четвер 13 листопада 2025 18:43
UA EN RU
Як відключатимуть світло 14 листопада: "Укренерго" оприлюднило графіки Ілюстративне фото: в Україні 14 листопада продовжаться відключення світла (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

У п'ятницю, 14 листопада, в Україні продовжиться дія відключень електроенергії за графіками. Вони триватимуть протягом всієї доби в обсязі до 4 черг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" в Telegram.

Завтра, 14 листопада, внаслідок масованих ворожих обстрілів енергетичної інфраструктури України в більшості регіонів діятимуть такі обмеження:

  • з 00:00 до 23:59 графіки погодинних відключень для побутових споживачів обсягом від 2 до 4 черг;
  • з 00:00 до 23:59 графіки обмеження потужності для промисловості.

"Укренерго" попередило, що протягом доби обсяги обмежень і час їх застосування можуть змінюватись. Слідкувати за графіками відключень можна на офіційних сторінках обленерго.

Сьогодні, 13 листопада, протягом всього дня у більшості областей України діють графіки відключень світла обсягом від 2 до 4 черг.

Масований обстріл енергетики України

Нагадаємо, відключення світла в Україні стали жорсткішими після масштабного удару росіян по об'єктах енергетичної інфраструктури в ніч на 8 листопада із застосуванням дронів та ракет "Кинджал" і "Калібр".

За повідомленням "Центренерго", цей обстріл був наймасованішим за весь час повномасштабної війни. Її ТЕС - Зміївська та Трипільська - повністю припинили генерувати електроенергію.

Міністр енергетики України Світлана Гринчук заявила, що енергетики розпочинали відновлення Зміївської та Трипільської ТЕС, проте жодних деталей не повідомила.

В понеділок, 10 листопада росіяни продовжили завдавати ударів по енергооб'єктах. Вже 11 листопада Росія здійснила чергову атаку на енергетичні об’єкти в трьох областях - Харківській, Одеській та Донецькій.

