Как будут отключать свет 14 ноября: "Укрэнерго" обнародовало графики

Украина, Четверг 13 ноября 2025 18:43
UA EN RU
Как будут отключать свет 14 ноября: "Укрэнерго" обнародовало графики Иллюстративное фото: в Украине 14 ноября продолжатся отключения света (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

В пятницу, 14 ноября, в Украине продолжится действие отключений электроэнергии по графикам. Они будут продолжаться в течение всех суток в объеме до 4 очередей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго" в Telegram.

Завтра, 14 ноября, в результате массированных вражеских обстрелов энергетической инфраструктуры Украины в большинстве регионов будут действовать следующие ограничения:

  • с 00:00 до 23:59 графики почасовых отключений для бытовых потребителей объемом от 2 до 4 очередей;
  • с 00:00 до 23:59 графики ограничения мощности для промышленности.

"Укрэнерго" предупредило, что в течение суток объемы ограничений и время их применения могут меняться. Следить за графиками отключений можно на официальных страницах облэнерго.

Сегодня, 13 ноября, в течение всего дня в большинстве областей Украины действуют графики отключений света объемом от 2 до 4 очередей.

Массированный обстрел энергетики Украины

Напомним, отключения света в Украине стали более жесткими после масштабного удара россиян по объектам энергетической инфраструктуры в ночь на 8 ноября с применением дронов и ракет "Кинжал" и "Калибр".

По сообщению "Центрэнерго", этот обстрел был самым массированным за все время полномасштабной войны. Ее ТЭС - Змиевская и Трипольская - полностью прекратили генерировать электроэнергию.

Министр энергетики Украины Светлана Гринчук заявила, что энергетики начинали восстановление Змиевской и Трипольской ТЭС, однако никаких деталей не сообщила.

В понедельник, 10 ноября россияне продолжили наносить удары по энергообъектам. Уже 11 ноября Россия осуществила очередную атаку на энергетические объекты в трех областях - Харьковской, Одесской и Донецкой.

