Економіка Авто Tech

Як відключатимуть світло 11 листопада: графіки по регіонах

Ілюстративне фото: в Україні 11 листопада відключатимуть світло (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У більшості регіонів України завтра, 11 листопада, діятимуть графіки погодинних відключень світла.

Більш детально про обмеження електропостачання - в матеріалі РБК-Україна.

За інформацією "Укренерго", графіки відключень світла введуть з 00:00 до 23:59. Вони будуть обсягом від 2 до 3,5 черг.

Київська область

У Київській області завтра, 11 листопада, планують відключати світло таким чином:

 

Фото: графік відключень світла в Київській області (t.me/dtek_ua)

Дніпропетровська область

У Дніпропетровській області 11 листопада діятимуть такі графіки:

 

Фото: графік відключень світла в Дніпропетровській області (t.me/dtek_ua)

Одеська область

В Одеській області на 11 листопада планують такий графік:

 

Фото: графік відключень світла в Одеській області (t.me/dtek_ua)

Сумська область

У Сумській області завтра, 11 листопада, діятимуть такі графіки погодинних відключень:

  • з 00:00 до 08:00 - 2 черги;
  • з 08:00 до 09:00 - 3 черги;
  • з 09:00 до 18:00 - 3,5 черги;
  • з 18:00 до 21:00 - 3 черги;
  • з 21:00 до 24:00 - 2 черги.

Фото: графік відключень світла в Сумській області (t.me/SumyEnergo)

Полтавська область

У Полтавській області енергетики змушені відключати світло за такими графіками:

  • з 00:00 до 8:00 - 2 черги;
  • з 8:00 до 09:00 - 3 черги;
  • з 9:00 до 18:00 - 3,5 черги;
  • з 21:00 до 24:00 - 2 черги.

Харківська область

У Харківській області плануються такі графіки:

  • черга 1.1 - 00:00-04:00; 08:00-15:00; 19:00-24:00;
  • черга 1.2 - 01:00-04:00; 08:00-15:00; 19:00-24:00;
  • черга 2.1 - 01:00-04:00; 08:00-15:00; 19:00-24:00;
  • черга 2.2 - 01:00-04:00; 08:00-15:00; 19:00-24:00;
  • черга 3.1 - 05:00-08:00; 12:00-18:00; 22:00-24:00;
  • черга 3.2 - 05:00-08:00; 12:00-18:00; 22:00-24:00;
  • черга 4.1- 01:00-08:00; 12:00-18:00;
  • черга 4.2 - 05:00-08:00; 12:00-18:00;
  • черга 5.1 - 00:00-01:00; 08:00-11:00; 15:00-22:00;
  • черга 5.2 - 00:00-01:00; 08:00-11:00; 15:00-22:00;
  • черга 6.1 - 00:00-01:00; 08:00-11:00; 15:00-22:00;
  • черга 6.2 - 00:00-01:00; 08:00-11:00; 15:00-22:00.

Чернігівська область

У Чернігівській області за розпорядженням "Укренерго" світло відключатимуть так:

Фото: графік відключення світла в Чернігівській області (t.me/chernigivoblenergo)

Миколаївська область

У Миколаївській області світло планують відключати таким чином:

  • черга 1.1 - 07:30-13:00; 16:30-20:00; 23:30-00:00;
  • черга 1.2 - 07:30-13:00; 16:30-21:30;
  • черга 2.1 - 06:00-09:30; 13:00-20:00; 23:30-00:00;
  • черга 2.2 - 00:00-02:30; 08:30-13:00; 16:30-20:00; 23:30-00:00;
  • черга 3.1 - 02:30-06:00; 09:30-16:30; 20:00-21:30;
  • черга 3.2 - 02:30-06:00; 09:30-16:30; 20:00-23:30;
  • черга 4.1 - 06:00-09:30; 16:30-21:30;
  • черга 4.2 - 00:00-02:30; 09:30-16:30; 20:00-23:30;
  • черга 5.1 - 02:30-06:00; 13:00-20:00; 23:30-00:00;
  • черга 5.2 - 02:30-06:00; 09:30-13:00; 20:00-23:30;
  • черга 6.1 - 00:00-02:30; 06:00-09:30; 13:00-18:30; 20:00-21:30;
  • черга 6.2 - 00:00-02:30; 06:00-09:30; 13:00-16:30; 20:00-23:30.

До слова, раніше міністерка енергетики України Світлана Гринчук заявляла про те, що світла буде більше, оскільки енергетики робитимуть обмеження м'якшими.

ДТЕКОдесаКиївська областьДніпропетровська областьУкренергоГрафіки відключення світлаЕлектроенергіяВимкнення світла