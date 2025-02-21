Як вибори в Німеччині можуть вплинути на становище українських біженців: думка експерта

Прогнози експертів

На виборах у неділю очікується перемога опозиційного блоку ХДС/ХСС. Однак йому доведеться формувати коаліцію з іншими партіями.

Правлячі зараз соціал-демократи, яких представляє нинішній канцлер Олаф Шольц, через падіння рейтингів у кращому випадку можуть стати молодшими партнерами по коаліції.

Ще є низка партій, які знаходяться на грані проходження у Бундестаг. Від їхнього результату залежатиме, якою саме буде коаліція.

Питання міграції

Незалежно від складу коаліції, питання біженців будуть обговорювати у новому Бундестазі. Адже проблему міграції розуміють усі партії. І йдеться не лише про безпековий аспект.

"Всім відносно зрозуміло, що міграційна політика у сукупності з доволі щедрою соціальною політикою німецької держави призвела до кризової ситуації. Тому що біженців і "соціальних мігрантів" (тих, які отримують соціальні виплати) дуже багато. Економічних мігрантів теж багато, але вони вигідні. Держава на даний момент ще витримує, але усі розуміють, що так довго тривати не може", - сказав у коментарі РБК-Україна екс-консул України в Мюнхені, а нині канцлер Українського вільного університету Дмитро Шевченко.

Додаткова мотивація

За словами експерта, це важливо і в контексті українських біженців, яких у Німеччині перебуває близько мільйона.

"Про зменшення виплат для українців говорять ХДС, "Вільні демократи". Про додаткову мотивацію, тобто, грубо кажучи, змушення до виходу на роботу, в принципі говорять всі", - підсумував Шевченко.