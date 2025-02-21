Как выборы в Германии могут повлиять на положение украинских беженцев: мнение эксперта

Прогнозы экспертов

На выборах в воскресенье ожидается победа оппозиционного блока ХДС/ХСС. Однако ему придется формировать коалицию с другими партиями.

Правящие сейчас социал-демократы, которых представляет нынешний канцлер Олаф Шольц, из-за падения рейтингов в лучшем случае могут стать младшими партнерами по коалиции.

Еще есть ряд партий, которые находятся на грани прохождения в Бундестаг. От их результата будет зависеть, какой именно будет коалиция.

Вопрос миграции

Независимо от состава коалиции, вопрос беженцев будут обсуждать в новом Бундестаге. Ведь проблему миграции понимают все партии. И речь идет не только о аспекте безопасности.

"Всем относительно понятно, что миграционная политика в совокупности с довольно щедрой социальной политикой немецкого государства привела к кризисной ситуации. Потому что беженцев и "социальных мигрантов" (тех, которые получают социальные выплаты) очень много. Экономических мигрантов тоже много, но они выгодны. Государство на данный момент еще выдерживает, но все понимают, что так долго продолжаться не может", - сказал в комментарии РБК-Украина экс-консул Украины в Мюнхене, а ныне канцлер Украинского свободного университета Дмитрий Шевченко.

Дополнительная мотивация

По словам эксперта, это важно и в контексте украинских беженцев, которых в Германии находится около миллиона.

"Об уменьшении выплат для украинцев говорят ХДС, "Свободные демократы". О дополнительной мотивации, то есть, грубо говоря, принуждении к выходу на работу, в принципе говорят все", - подытожил Шевченко.