Уряд України хоче повернути біженців з Німеччини через нестачу робочої сили

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yahoo News .

У рамках цих зусиль у Берліні та, зрештою, в інших місцях буде створено так звані "центри єдності", які допоможуть українським біженцям із працевлаштуванням, житлом і можливостями здобуття освіти.

"Значна кількість українців серйозно розглядають можливість повернення додому", - заявив агентству DPA віце-прем'єр-міністр України Олексій Чернишов.

Чернишов, який минулого тижня перебував у Берліні, готуючись до відкриття центрів, очолює Міністерство національної єдності України, яке було створене в грудні спеціально для підтримки українців, що повертаються.

Після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року в Німеччину виїхало понад 1,1 мільйона українців - більше, ніж у будь-яку іншу країну.

За даними уряду, наразі на територіях, контрольованих українським урядом, мешкає лише 32 мільйони осіб, тоді як на момент повернення незалежності після розпаду Радянського Союзу в 1991 році їх було 52 мільйони.

За оцінками уряду в Києві, нині за кордоном проживають від 20 до 25 мільйонів українців.

Брак робочої сили

Чернишов заявив, що у зв'язку зі скороченням чисельності населення Україна гостро потребує робочої сили, особливо в оборонній промисловості, енергетичному секторі та сфері відновлення.

"Це критично важливі для нас підприємства або галузі", - сказав міністр, додавши, що репатріантів буде звільнено від військової служби, якщо вони працюватимуть у цих секторах.

Однак українці, які вирішать залишитися в Німеччині, також отримають підтримку, наприклад, під час пошуку роботи або отримання професійної кваліфікації. "Вони не повинні бути тягарем на шиї уряду", - сказав міністр.