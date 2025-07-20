Як Усик знищив Дюбуа: повне відео бою з ефектним нокаутом

Хроніка знищення Дюбуа

Бій відбувся 19 липня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. Поєдинок завершився достроково вже у п'ятому раунді.

Усик спочатку відправив суперника в нокдаун, а щойно той підвівся – миттєво добив, змусивши рефері зупинити бій.

Таким чином українець захистив свої титули WBC, WBA і WBO та забрав у британця пояс IBF.

Третій абсолют в кар'єрі Усика

Ця перемога зробила Усика абсолютним чемпіоном світу вже втретє в кар'єрі. Вперше він здобув цей статус у 2018 році після перемоги над Муратом Гассієвим у крузервейті.

У 2024 році Усик підкорив надважку вагу, здолавши Тайсона Ф'юрі, а тепер закріпив своє лідерство перемогою над Дюбуа.

Статистика Усика в профі-боксі: