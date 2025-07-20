UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Як Усик знищив Дюбуа: повне відео бою з ефектним нокаутом

Фото: Усик знищив Дюбуа у п'ятому раунді (DAZN Boxing)
Автор: Андрій Костенко

Яскрава перемога Олександра Усика над Даніелем Дюбуа, в результаті якої українець вдруге став абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі, безумовно увійде в історію світового боксу.

РБК-Україна публікує повне відео поєдинку.

Хроніка знищення Дюбуа

Бій відбувся 19 липня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. Поєдинок завершився достроково вже у п'ятому раунді.

Усик спочатку відправив суперника в нокдаун, а щойно той підвівся – миттєво добив, змусивши рефері зупинити бій.

Таким чином українець захистив свої титули WBC, WBA і WBO та забрав у британця пояс IBF.

Третій абсолют в кар'єрі Усика

Ця перемога зробила Усика абсолютним чемпіоном світу вже втретє в кар'єрі. Вперше він здобув цей статус у 2018 році після перемоги над Муратом Гассієвим у крузервейті.

У 2024 році Усик підкорив надважку вагу, здолавши Тайсона Ф'юрі, а тепер закріпив своє лідерство перемогою над Дюбуа.

Статистика Усика в профі-боксі:

  • 24 перемоги
  • 15 нокаутів
  • 0 поразок
Читайте РБК-Україна в Google News
БоксОлександр Усик