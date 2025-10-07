Як уникнути зайвих нарахувань за воду: коли потрібно подавати показники

Уникнути зайвих нарахувань у платіжках за воду можна, якщо вчасно передавати показники лічильників.

За інформацією компанії, з 1 по 9 число кожного місяця облікові бази закриті - у цей період відбувається обробка даних і формуються нарахування за попередній місяць. Тому показники лічильників у цей час не приймаються.

Якщо споживач не встиг передати дані до 1 числа, цього місяця сума у квитанції буде розрахована за середніми показниками попередніх періодів.

У "Київводоканалі" попереджають, що тривала відсутність актуальних даних може призвести до суттєвих розбіжностей у нарахуваннях. Передавати показники можна з 10 числа і до кінця місяця - через особистий кабінет, чат-бот або інші офіційні сервіси компанії.