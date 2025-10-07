ua en ru
Як уникнути зайвих нарахувань за воду: коли потрібно подавати показники

Вівторок 07 жовтня 2025 11:58
Як уникнути зайвих нарахувань за воду: коли потрібно подавати показники Фото: Передача показників лічильників (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Веремєєва

Уникнути зайвих нарахувань у платіжках за воду можна, якщо вчасно передавати показники лічильників.

Про це нагадує РБК-Україна із посиланням на "Київводоканал".

За інформацією компанії, з 1 по 9 число кожного місяця облікові бази закриті - у цей період відбувається обробка даних і формуються нарахування за попередній місяць. Тому показники лічильників у цей час не приймаються.

Якщо споживач не встиг передати дані до 1 числа, цього місяця сума у квитанції буде розрахована за середніми показниками попередніх періодів.

У "Київводоканалі" попереджають, що тривала відсутність актуальних даних може призвести до суттєвих розбіжностей у нарахуваннях. Передавати показники можна з 10 числа і до кінця місяця - через особистий кабінет, чат-бот або інші офіційні сервіси компанії.

Раніше РБК-Україна розповідало, що "Київтеплоенерго" запустило гарячу лінію для повірки лічильників опалення та води. Тепер споживачам не потрібно самостійно подавати документи - після звернення все організують і внесуть дані до бази, щоб уникнути переплат через прострочену повірку.

Також ми писали, що Держстат вперше з початку війни оприлюднив дані про борги українців за комуналку. Станом на другий квартал 2025 року заборгованість населення сягнула 106,6 млрд гривень. Найбільше не платять за тепло, гарячу воду та газ.

Нагадаємо, в Україні до кінця 2025 року збережуть частковий мораторій на підвищення комунальних тарифів - зокрема, не зростатимуть ціни на електроенергію, газ, опалення та гарячу воду. НБУ прогнозує, що поступове підвищення до економічно обґрунтованих рівнів може розпочатися у 2026 році.

