Как избежать лишних начислений за воду: "Киевводоканал" объяснил, когда подавать показатели

Избежать лишних начислений в платежках за воду можно, если вовремя передавать показатели счетчиков.

Об этом напоминает РБК-Украина со ссылкой на "Киевводоканал" .

По информации компании, с 1 по 9 число каждого месяца учетные базы закрыты - в этот период происходит обработка данных и формируются начисления за предыдущий месяц. Поэтому показатели счетчиков в это время не принимаются.

Если потребитель не успел передать данные до 1 числа, в этом месяце сумма в квитанции будет рассчитана по средним показателям предыдущих периодов.

В "Киевводоканале" предупреждают, что длительное отсутствие актуальных данных может привести к существенным расхождениям в начислениях. Передавать показатели можно с 10 числа и до конца месяца - через личный кабинет, чат-бот или другие официальные сервисы компании.