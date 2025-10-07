ua en ru
Вт, 07 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Как избежать лишних начислений за воду: "Киевводоканал" объяснил, когда подавать показатели

Вторник 07 октября 2025 11:58
UA EN RU
Как избежать лишних начислений за воду: "Киевводоканал" объяснил, когда подавать показатели Фото: Передача показаний счетчиков (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Веремеева

Избежать лишних начислений в платежках за воду можно, если вовремя передавать показатели счетчиков.

Об этом напоминает РБК-Украина со ссылкой на "Киевводоканал".

По информации компании, с 1 по 9 число каждого месяца учетные базы закрыты - в этот период происходит обработка данных и формируются начисления за предыдущий месяц. Поэтому показатели счетчиков в это время не принимаются.

Если потребитель не успел передать данные до 1 числа, в этом месяце сумма в квитанции будет рассчитана по средним показателям предыдущих периодов.

В "Киевводоканале" предупреждают, что длительное отсутствие актуальных данных может привести к существенным расхождениям в начислениях. Передавать показатели можно с 10 числа и до конца месяца - через личный кабинет, чат-бот или другие официальные сервисы компании.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что "Киевтеплоэнерго" запустило горячую линию для поверки счетчиков отопления и воды. Теперь потребителям не нужно самостоятельно подавать документы - после обращения все организуют и внесут данные в базу, чтобы избежать переплат из-за просроченной поверки.

Также мы писали, что Госстат впервые с начала войны обнародовал данные о долгах украинцев за коммуналку. По состоянию на второй квартал 2025 года задолженность населения достигла 106,6 млрд гривен. Больше всего не платят за тепло, горячую воду и газ.

Напомним, в Украине до конца 2025 года сохранят частичный мораторий на повышение коммунальных тарифов - в частности, не будут расти цены на электроэнергию, газ, отопление и горячую воду. НБУ прогнозирует, что постепенное повышение до экономически обоснованных уровней может начаться в 2026 году.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Услуги ЖКХ
Новости
РФ атаковала энергетику в трех областях: где самая тяжелая ситуация
РФ атаковала энергетику в трех областях: где самая тяжелая ситуация
Аналитика
Новая угроза? Смогут ли противники Украины победить на выборах в Чехии
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина Новая угроза? Смогут ли противники Украины победить на выборах в Чехии