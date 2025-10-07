Как избежать лишних начислений за воду: "Киевводоканал" объяснил, когда подавать показатели
Избежать лишних начислений в платежках за воду можно, если вовремя передавать показатели счетчиков.
Об этом напоминает РБК-Украина со ссылкой на "Киевводоканал".
По информации компании, с 1 по 9 число каждого месяца учетные базы закрыты - в этот период происходит обработка данных и формируются начисления за предыдущий месяц. Поэтому показатели счетчиков в это время не принимаются.
Если потребитель не успел передать данные до 1 числа, в этом месяце сумма в квитанции будет рассчитана по средним показателям предыдущих периодов.
В "Киевводоканале" предупреждают, что длительное отсутствие актуальных данных может привести к существенным расхождениям в начислениях. Передавать показатели можно с 10 числа и до конца месяца - через личный кабинет, чат-бот или другие официальные сервисы компании.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что "Киевтеплоэнерго" запустило горячую линию для поверки счетчиков отопления и воды. Теперь потребителям не нужно самостоятельно подавать документы - после обращения все организуют и внесут данные в базу, чтобы избежать переплат из-за просроченной поверки.
Также мы писали, что Госстат впервые с начала войны обнародовал данные о долгах украинцев за коммуналку. По состоянию на второй квартал 2025 года задолженность населения достигла 106,6 млрд гривен. Больше всего не платят за тепло, горячую воду и газ.
Напомним, в Украине до конца 2025 года сохранят частичный мораторий на повышение коммунальных тарифов - в частности, не будут расти цены на электроэнергию, газ, отопление и горячую воду. НБУ прогнозирует, что постепенное повышение до экономически обоснованных уровней может начаться в 2026 году.